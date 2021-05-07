「全部截圖提告！」輾腳警被罵不忍了　狂飆47句：寧願不要工作

記者曾筠淇／綜合報導

桃園的莊姓交警去年6月時，誤認禮讓來車的黃男違停，於是上前示意駛離，怎料左腳意外被輾過，即便對方不斷道歉，也願意賠償，但事後他仍提告對方肇逃。影片曝光後，引來網友撻伐，莊警則不甘示弱回嗆，「我全部提告，已經截圖。」然而才事隔一天，他個人臉書上的相關發文都看不到了。

▲莊警被輾腳後怒提告。（圖／爆料公社）

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莊警日前在桃園一處窄巷誤認黃男違停，因此示意必須移動車輛，不料對方往前開沒多久後，不慎壓到他的腳。面對黃男數次的道歉聲，莊警仍堅持對方肯定是故意，立刻用對講機通報；事後，莊警也無預警提告「過失傷害」、「肇事逃逸」。

▲▼莊警揚言提告網友。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社分享版）

莊警的行徑全被拍下並PO於「爆料公社公開版」上，引來網友撻伐。面對一片謾罵，莊警仍不改強硬態度，表示「我全部提告，已經截圖。」他貼出自己所拍攝的視角，還透露對方有找人關說，加上「之後他找我講和解的語氣，你們也都沒聽過，就這樣一直講我是流氓」，讓他覺得很不滿，就算他是警察也不該被人欺負，「我也覺得我被他施壓啊！」

▲莊警無奈，「我這兩天被罵到很累了！」（圖／翻攝自Facebook／爆料公社分享版）

「我也是人民，我不因為是警察喪失基本權！」莊警狂傳了至少47則留言，內容不外乎自己真的有受傷、對方態度很差、要提告。覺得深受委屈的他事後也發文表示，「我在（再）怎麼說也沒人相信，OK直接告了，我不忍了，大不了不要做了！」

不過，莊警才發文揚言要提告，稍早記者實際查詢該帳號後，卻發現他臉書近期發布的貼文都已經看不到了，只剩下2019年以前的文章。

▼莊警不惜失去工作也一定要提告。（圖／翻攝自Facebook／靠北警察）