輾警腳風暴！外傳「當事人將提誣告」…桃園分局回應了

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

一名黃姓網友指控，他開車行經桃園一處窄小巷弄，因會車困難刻意禮讓對向車輛，不料，卻遭莊姓員警以阻礙交通為由要求他駛離。由於距離太近，黃男不慎輾過莊警左腳，雖不斷道歉但莊警仍以無線電通報，質疑黃男是故意壓傷他的腳，事後還控告肇事逃逸，影片一出引發外界撻伐。外傳黃男將對莊姓員警提出誣告告訴，對此，桃園分局回應了。

▲輾警腳事件引發熱議，外傳當事人將向莊姓員警提出誣告告訴，對此，桃園分局回應了。（圖／爆料公社）

黃姓網友PO文指出，2020年6月間在桃園區某處巷弄禮讓對向車輛，莊姓員警以黃跨越中線、佔據車道為由，要他盡快駛離，但後來車輛移動時，黃不慎壓倒莊姓員警的左腳。莊隨即以無線電通報，「質疑民眾是故意壓他的腳」，黃男則連忙澄清，「不是故意的，真的不是故意的，剛剛是要讓車過，我這麼守法，沒有要去硬擠那個小通道，結果卻要被你攔下來，真的很對不起壓到你的腳，我可以賠償你，我不懂你為什麼要用這樣的態度對我。」

莊姓員警則怒指「你這樣子腳被壓到，不會生氣嗎！」黃男再度解釋，「我開下車窗第一句就說對不起了，我也跟你說我在讓車，可是你卻不聽也不諒解...」，莊警則冷回「本身就違規，是要諒解什麼？」，事後黃男更遭莊警提告過失傷害、肇事逃逸，這段影片在臉書引發網友熱議。

外傳黃男將對莊姓員警提出誣告告訴，對此，桃園分局回應，黃姓男子戶籍在桃園，但不知道戶籍在哪一區，有可能只是研擬提告，若提告，莊姓同事應會收到傳票通知，但目前分局尚未接獲相關資訊，莊姓員警也對此沒有回應。

根據刑法第一百六十九條第一項規定：「意圖他人受刑事或懲戒處分，向該管公務員誣告者，處七年以下有期徒刑。」其追訴期間依照下述刑法第八十條規定，為二十年。 刑法第一百七十一條第一項規定：「未指定犯人，而向該管公務員誣告犯罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。」其追訴期間依照下述刑法第八十條規定，為十年。