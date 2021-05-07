嘉南大圳開工百年　母親節遊烏山頭水庫走訪台灣世界遺產潛力點

▲嘉南大圳開工百年，台南市政府舉辦紀念活動，歡迎母親節遊烏山頭水庫走訪台灣世界遺產潛力點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



嘉南大圳今年開工百年，台南市政府將與文化部、交通部、農委會等相關部會於5月8日在台南市烏山頭水庫及八田與一紀念園區舉辦系列紀念活動。

台南市黃偉哲市長表示，嘉南大圳由日治時期技師八田與一規劃興築，5月8日適逢八田技師逝世79週年，他所興築的灌溉水路綿延逾1萬6000公里，是台南市重要的文化景觀、山海圳國家級綠道的中段，更是台灣18處世界遺產潛力點之一，歡迎母親節假期帶媽咪來趟兼具歷史文化與健康踏青之旅。





黃偉哲市長表示，5月8日活動當日烏山頭水庫全天免費開放，活動主會場八田與一紀念園區將於下午2時開放進場，除安排有國立台灣交響樂團青年樂團表演、播放因疫情關係無法到場的10多名台日友人預錄的祝福影片，以及透過視訊連線和日本會場一同以手舞重現烏山嶺引水隧道貫通時，八田與一和台日工作人員手舞足蹈的場景外，此外，紀念會場也將安排包含多項系列活動，包含紙風車劇團以大圳、農業、土地與人民間互動關係而改編的「蕃薯森林奇遇記」；八田園區多媒體展示館開展的「我家門前有條圳：嘉南大圳開工滿百週年主題展」，以童趣畫風帶領大家穿越嘉南大圳的前世今生。還有「嘉南大圳老照片展」展示多數原嘉南農田水利會珍藏老照片，最早可溯及日治時期，見證台灣水利工程發展。





觀光旅遊局郭貞慧局長表示，烏山頭水庫位於全長177公里的山海圳國家級綠道的中段，沿著水圳而行，漫步在曾文與烏山頭水庫間的「大圳之路」上，還可感受嘉南大圳開發史，也想像一趟從高山、水圳到大海的奇幻旅程。民眾除了可以在母親節前夕至烏山頭水庫與八田與一園區參加紀念活動、搭乘太陽能船遊珊瑚潭外，更可以規劃周邊行程，走訪有著小橋流水的台南藝術大學、西拉雅風管處去年底才剛開幕的網美拍照點官田遊客中心、參觀水雉生態教育園區、走訪葫蘆埤自然公園，還可順遊鄰近的柳營德元埤荷蘭村、南元休閒農場、尖山埤江南度假村等景點，都是結合文化與觀光的旅遊好選擇。





台南市觀旅局也提醒5月8日八田與一紀念園區當天下午2時開放實名制入園，遊客務必配戴口罩。邀請民眾於母親節周末，一同至八田與一紀念園區共襄盛舉。

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