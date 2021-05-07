染疫空服員「傾向本土個案」　病毒定序：與飛鏢酒吧機師序列相同

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布華航諾富特案最新基因定序結果！指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，新增6人定序結果都是英國變異株，但分屬不同序列。其中4日確診的空服員（案1114）經調查與曾經同赴飛鏢運動酒吧的機師（案1153）相同。指揮官陳時中表示，空服員有改列本土的可能性，但由於2人都有國外飛行史，目前只能說傾向本土，等待事件告一段落再行研判。

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▲華航諾富特案基因定序關聯圖。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心資料，案1153為本國籍30多歲華航機師，今(2021)年4月16日至4月18日曾執勤至美國，返台後分別因檢疫期滿、機師專案採檢兩次檢測陰性，然而他在5月1日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，同日經衛生單位安排就醫採檢，4日確診(Ct值13)，感染源待釐清。

案1154為本國籍20多歲華航空服員，今年4月22日至4月25日曾執勤至美國，返台後於機場防疫旅館檢疫至4月28日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月29日晚間因應機場防疫旅館清空計畫，至集中檢疫所檢疫，4月30日進行採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月2日出現發熱、頭暈及胃痛等症狀，由檢疫所安排就醫採檢，於4日確診(Ct值14)。

調查機師公共場所活動史，4月29日清晨曾至飛鏢酒吧，指揮中心日前說明，該名機師先接剛解除檢疫的案1154空服員，再一同前往酒吧，兩人關連性有待釐清，現透過病毒基因序列瞭解屬於同株。羅一鈞表示，這兩案潛伏期都有出國史，會由專家做整體研判，1153潛伏期當中出國之外，也曾經短暫到諾富特，來源還要進一步釐清。