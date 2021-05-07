又沒廠商投標！桃園機場第三航廈「機電工程」流標

▲桃園機場第三航廈工程一波三折。（圖／翻攝自桃園機場官網）

記者李宜秦／台北報導

桃園機場第三航廈工程一波三折，桃園機場公司今日表示，「臺灣桃園國際機場第三航站區主體航廈機電工程」招標，第二階段規格標於今(7)日上午10點截止投標，因無廠商投標宣佈流標。不過桃機強調，第三航站區整體時程仍可按照原計劃於115年底啟用。

桃機指出，第三航站區主體航廈機電工程採選擇性招標方式，於109年9月9日第一階段資格標招標公告，至109年11月18日第一階段截止投標，共有百總工程股份有限公司/東元電機股份有限公司/士林電機廠股份有限公司共同投標及亞翔工程股份有限公司兩組團隊投標。

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桃機表示，續於110年1月8日將第二階段規格標公告于兩組投標團隊。期間，機場公司並辦理兩場廠商說明會及一場現地勘查，對於兩組團隊疑義，機場公司均全力協助釐清。

▲桃園機場第三航廈預計於115年啟用。（圖／翻攝自桃園機場官網）

而本次流標主要原因，經與符合第一階段之資格標廠商了解，似為目前營建物價波動過鉅，其投標金額超過預算金額所致，機場公司將與顧問團隊立即檢討，並研擬後續辦理方式，重新檢討後續招標方案，初步估算，可於三個月內辦理再次招標。

另經檢討尚無影響臺灣桃園國際機場第三航站區整體計劃時程，仍可按原計畫於115年底完工啟用。