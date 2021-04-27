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桃機：積極推動三航廈、三跑道　朝東亞樞紐機場目標前進

桃園機場園區綱要計畫說明會（圖／桃園機場提供）

【企劃特輯】

為凝聚桃園機場園區及周邊相關單位的共識，桃園機場公司特舉辦三場次「臺灣桃園國際機場園區綱要計畫（第二版）說明會」。今（27）日是第一梯次，由機場公司總經理但昭璧簡報並主持座談，邀請駐桃園機場航空產業、物流運輸、工程技術顧問以及CIQS公務機關及桃園市政府代表與會，提出桃園機場未來20年的發展藍圖、方向進程及目標，並說明接下來5年將陸續進行的重大工程及發展，期望與桃園機場夥伴齊一步伐，朝共同目標前進。

機場公司表示，「臺灣桃園國際機場園區綱要計畫（第二版）」經過多次討論，2020年底由行政院正式核定，總計畫面積1,934公頃，公私部門總投資經費預計5,099億元。綱要計畫是桃園機場園區發展最高指導方針，將桃園機場定位為亞太與北美間人流、服務流與貨物流之東亞樞紐機場，並提出「高效‧轉運節點」；「服務‧營運中心」；「永續‧安全空港」；「前瞻‧智慧機場」；「活力‧機場城市」五大發展目標，預估目標年2040年將可以服務8,200萬人次的年客運量以及達到402萬噸的年貨運量。

桃園機場園區綱要計畫說明會（圖／桃園機場提供）

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桃園機場園區綱要計畫說明會（圖／桃園機場提供）

機場公司總經理但昭璧指出，身為機場經營者，未來5年將積極推動第三航站區航廈主體工程及衛星廊廳、停機坪及第三跑道等建設；此外也規劃設立新航機維修區、新貨運區，並擴大自由貿易港區及地勤裝備區與航油設施等；另配合未來運量的成長，聯外運輸以及場內的聯絡道路等亦一併提出完整規劃方案。期望透過這次說明會所揭示的目標願景，凝聚服務大聯盟夥伴共識，有助各公民營單位預先籌劃作業時程、用地、人力與經費等資源，及早啟動相應之準備。

機場公司總經理但昭璧感謝各界今日與會及熱烈回響，強調桃園機場的發展在我國整體航空運輸發展上扮演非常重要的關鍵。展望未來，機場公司會視實際發展情況國際情勢及蒐集業者意見，至少每5年滾動檢討桃園國際機場園區綱要計畫，並於奉核定後同步對外說明，以期與機場工作夥伴們，全力朝東亞航空樞紐機場目標邁進，並提供優質便捷的客貨流通環境，協助產業發展提升台灣競爭力。

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