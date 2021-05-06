桃機首波疫苗接種全員卯起來打　報名秒殺「2天500人開打」

▲桃園機場首波疫苗接種6日上午9時開始施打，員工報名情況踴躍。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前擴大COVID-19疫苗接種對象，桃園機場公司周一開放首波接種報名後，6、7日兩時段500名額迅速額滿。目前機場公司有近700名員工，已有約30人完成接種，5月起將加速安排員工接種疫苗。

落實行政院長蘇貞昌呼籲機場相關工作人員盡速施打疫苗， 桃機為方便機場園區服務大聯盟夥伴員工接種提升防疫量能，協調桃園市政府衛生局大園區衛生所於二航廈五樓設置疫苗接種站。

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周一起開放首波接種報名後，員工登記踴躍，5月6日與7日兩時段共500名開放後迅速額滿。桃機表示，將持續規劃辦理，讓機場工作的各單位員工就近施打，提升防護。

▲機場公司總經理但昭璧完成疫苗注射，鼓勵員工踴躍接種。（圖／桃機提供）

桃機總經理但昭璧今上午也與機場駐站單位200位員工一起排隊施打疫苗，並呼籲機場國門第一線的旅客服務及執行防疫工作人員，儘早接種疫苗，共同構築國門防護網。

目前機場公司有近700名員工，已有約30人完成接種，5月起將加速安排員工接種疫苗，並持續落實體溫量測、口罩佩戴與廁所分流等各項防疫措施，強化員工自身防護意識，同時也呼籲駐站各單位超過3萬名員工務必遵守防疫規定，盡速施打。

▲機場員工完成疫苗接種，開心展示接種紀錄卡。（圖／桃機提供）

今日包括機場公司、 防疫計程車隊、 CIQS（關務署台北關、航警局、移民署國境事務大隊、動植物防檢局）、觀光局機場服務中心、信實清潔、良福保全，及各商業服務與航空公司從業人員等各駐站單位員工均踴躍參與疫苗接種。

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