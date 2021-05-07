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桃機第三航廈土建工程6／1開工　聯外道路5月起分「2階段」調整

▲桃機聯外道路下月起調整。（圖／桃機）

▲桃機聯外道路下月起調整。（圖／桃機）

記者李宜秦／台北報導

因應桃園機場第三航廈土建工程即將動工，預計6月1日正式開工，桃機公司自5月起調整聯外道路動線，共分為5月上下旬進行階段性調整，建議往來機場民眾多搭乘大眾運輸。

桃園機場公司表示，本次聯外道路動線調整第一階段自5月上旬起，由國道2號進入機場往第二航廈三樓出境大廳道路動線將小幅調整；同時將P4停車場平面層出入口移至西側中央，並變更為兩個入口、一個出口，請駕駛人進入機場時留意並依照標誌行駛。

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第二階段調整自5月中旬起，由航站北路前往國道2號的出場車輛，道路動線將平移至原P4停車場用地後連接航站南路；為進行新舊道路動線之調整，屆時往國道2號方向出場的部分路段將需配合施工，由4個車道暫時縮減為2個車道，提醒駕駛人留意施工期間車道縮減。

▲桃機聯外道路下月起調整。（圖／桃機）

▲桃機第三航廈工程即將動工。（圖／桃機）

本次道路動線調整取消原本的獨立迴轉道，將迴轉道與出場連接道進行合併，若駕駛人有迴轉需求，請行駛至出場連接道後，依照指標行駛。

本次交通動線調整工程將於5月下旬完成切換，提醒駕駛人放慢速度，依照標誌及速限小心行駛，機場公司也將持續透過廣播、電視、報紙、網路等媒體宣導，並於機場官方網站提供詳細改道訊息。

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