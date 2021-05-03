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疫情飛不了！每天140架飛機停滿滿　桃機1招調度停機位容量

▲▼受全球新冠肺炎疫情影響航班停飛，桃園機場停駐航機需求大增。（圖／桃機提供）

▲受全球新冠肺炎疫情影響航班停飛，桃園機場停駐航機需求大增。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

受全球新冠肺炎疫情影響航班停飛，並配合航空公司機組人員之調派，桃園機場停駐航機需求大增。為協助航空業者停駐需求，於維持正常營運及符合國際民航組織（ICAO）相關安全規範下，桃機已於日前完成規劃並按照當日實際需求機動調整，期能提供最多數量停機位。

▲▼受全球新冠肺炎疫情影響航班停飛，桃園機場停駐航機需求大增。（圖／桃機提供）

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▲桃機為協助航空業者停駐需求，規劃並按照實際需求機動調整，期提供最多數量之停機位。（圖／桃機提供）

桃機表示，桃園機場現有營運機位 78 座，棚廠區與相關停駐機位 32 座，統計110座機位。常態過夜須停駐之航機約130至140架，加上因疫情因素，國籍與外籍航空公司取消航班或更改班表，增加航機停駐需求。

▲▼受全球新冠肺炎疫情影響航班停飛，桃園機場停駐航機需求大增。（圖／桃機提供）

▲桃機利用有限停機位空間，以符合規範的安全間距，透過分區管理方式規劃提供業者航機停駐空間。（圖／桃機提供）

目前已利用有限的停機位空間，以符合規範的安全間距，透過分區管理方式規劃並提供業者航機停駐空間，並持續檢討機位容量與機場運作需求，動態調整航機停駐安排，盡力協助業者調度需求，確保營運順遂。

此規劃以維持航機間安全隔離間距為前提，同時也兼顧靈活調度需求，使機場及航空公司遭受的影響減至最小。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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