　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

回飯店前必買！他曬「日本超商飯糰牆」吸共鳴　網推喝爆神級牛奶

▲▼日本超商美食。（圖／翻攝自Dcard）

▲日本超商美食冰櫃。（圖／翻攝自Dcard）

記者黃可昀／綜合報導

日本是很多台灣人首次出國最佳首選，在疫情爆發以前，甚至創下一年482.6萬台灣人去日本旅遊的紀錄，可見台人哈日程度十分瘋狂！而日本之所以這麼有魅力，美食也是加分關鍵之一。一名網友在Dcard貼出他先前去日本超商拍下的照片，光是飯糰就琳瑯滿目，幾乎2個大冰櫃的種類可以選，其他人也紛紛曬出旅遊照，懷念疫情前還能飛日本的生活。

原PO在Dcard貼出照片，地點位於日本的便利商店，右手邊的冰櫃整齊塞滿三角飯糰，光是口味就可以讓人選到頭昏眼花，隔壁冰櫃還有另一種飯糰可供選擇，相較於台灣的超商，日本有比較多種類的早餐可以選，且擺放得整齊、一目了然，看上去相當療癒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼日本超商美食。（圖／翻攝自Dcard）

▲台人去日本喜歡掃購超商美食。（圖／翻攝自Dcard）

其他網友也忍不住在留言區懷念起日本美食，紛紛留言「每次去日本，最期待的就是回飯店前去超商搜刮宵夜」、「去日本超商一定要喝一罐大罐的立頓啦」、「我想要吃鹽飯糰」、「想念日本的水果酒，每次去都喝爆。」不少人也推薦鼎鼎大名的明治牛奶，「「明治牛奶喝爆，懷念啊！」

▲▼日本超商美食。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友認為日本種類多，但台灣微波食品較好吃。（圖／翻攝自Dcard）

不過，也有人跳出來幫台灣超商說話，他認為台灣微波食品的品質不比日本差，尤其是米飯的口感，台灣能做到微波過後還是很好吃，「甩日本至少10條街」。另一名目前在香港生活的台灣人也表示，「我反而想念台灣超商」，三不五時就會推出聯名新品項，冷凍食品微波加熱後也很好吃，還有獨有的關東煮、烤地瓜。

ET快訊
30年也咬牙揹下去！內行曝「超現實案例」勸買房：永遠有錢人在
快訊／對流雨彈精準狂轟「南高屏」　大雨特報即刻防雨
梅雨真正開始3大指標曝　「最新預測結果令人擔心」
快訊／對流開始發展！「紅色回波」地區曝　中南部人狂回報下雨了
7歲童腦死…館長怒了：從沒看過這種摔法！親示範「3關鍵動作」
教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋
教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／再增病例？機師擴大採檢結果　陳時中親上火線說明

林奕含12字遺言首度曝光　閨蜜曬「最美童年照」逼哭網：永遠記得

教練摔7歲童害腦死！館長痛批「沒看過這種摔法」　揭教柔道真相

快訊／對流雨彈精準狂轟「南高屏」　大雨特報來了即刻防雨

5機師染疫藏不知名感染源　機組員恐慌擴散中：每天硬著頭皮上飛機

快訊／對流開始發展！「紅色回波」地區曝　中南部人狂回報下雨了

英國花16年研究「吃白米死亡率增」　台灣專家找到原始文獻駁斥

買酥脆炸雞塊　咬到一半見「粉紅肉色」！網崩潰喊噁：3分熟？

科威特男居檢落跑參加鐵人三項　北市衛生局最高罰100萬

我望取得50萬劑「輝瑞／BNT疫苗」！　疾管署冷鏈招標見-70℃需求

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

工人擅闖軌道遭太魯閣號撞飛　違規施工釀禍包商：不在場不知道

丟人了！小貨車忠孝橋上剛起步　「後車斗乘客重摔地上」網全看呆

騎士疑似「被小黃擋道」左切超車　不慎擦撞砂石車...重摔倒地險爆頭

妻病逝！59歲失業父獨養4歲女兒　靠白飯度每日：等孩子吃剩再吃

蔡依林撂台語..茄子蛋變「街上的蛋」　合唱《單身公害》就像婚禮歌手！

LIVE／再增病例？機師擴大採檢結果　陳時中親上火線說明

林奕含12字遺言首度曝光　閨蜜曬「最美童年照」逼哭網：永遠記得

教練摔7歲童害腦死！館長痛批「沒看過這種摔法」　揭教柔道真相

快訊／對流雨彈精準狂轟「南高屏」　大雨特報來了即刻防雨

5機師染疫藏不知名感染源　機組員恐慌擴散中：每天硬著頭皮上飛機

快訊／對流開始發展！「紅色回波」地區曝　中南部人狂回報下雨了

英國花16年研究「吃白米死亡率增」　台灣專家找到原始文獻駁斥

買酥脆炸雞塊　咬到一半見「粉紅肉色」！網崩潰喊噁：3分熟？

科威特男居檢落跑參加鐵人三項　北市衛生局最高罰100萬

我望取得50萬劑「輝瑞／BNT疫苗」！　疾管署冷鏈招標見-70℃需求

小塔提斯轟雙響「跑壘遮眼」開嘲諷　鮑爾照樣奪本季第3勝

快訊／4煞狠砸精品店　抓到了！直播主一句「你級數不夠」惹禍

LIVE／再增病例？機師擴大採檢結果　陳時中親上火線說明

這！就是美女／擋不住的絕對領域　OL花花秀出黑絲美腿

何時知道會上場？　小賈索妙回：我只是個打工仔

古林睿煬對決徐若熙　餅總也期待：味全會很想贏

東奧擊劍亞洲區外卡資格賽今明登場　鈍劍一姊程昕等4好手拼門票

救護車趕路中！醫護竟遭「飛天凶器」砸中慘死　擋風玻璃悚留大洞

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格　愛吃巧克力很浪漫、草莓控重感情

蕭煌奇高雄終場猛唱3小時　集體「掛尿袋」上陣...全場傻眼

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

大甲媽禮生48萬人追蹤　素顏照曝光讓網瘋了

記者幫死者回call機　30年後傳來「謝謝」

女老師拒盤查　「慘遭大外割摔地」影片曝光

6、8年級都好命！7年級「最慘對比」哭了

日月潭又浮出「178年墓碑」　居民愣見外觀

吳夢夢戴黑框眼鏡扮家教　粉絲驚：滴妹？

今起2天「全台有雨」！　下波鋒面水氣更明顯時間曝

快訊／對流開始發展！　「紅色回波」地區曝

曾文水庫下雨了！台南人感動「下了1小時」

梅雨真正開始3大指標曝　「最新預測結果令人擔心」

二寶爸夢到黃衣小女孩！　醒來飛奔城隍廟

中南部3縣市爆大雨　南高屏大雨特報

7歲童遭重摔「舅舅在幹嘛」　還原過程更怒

妻姓「第五」！小孩決定從母姓　全台僅7人

更多熱門

相關新聞

TOYOTA Land Cruiser將推大改款

TOYOTA Land Cruiser將推大改款

作為TOYOTA品牌旗艦越野休旅，Land Cruiser過往為品牌所樹立的汗馬功勞，可說是不容小覷；不過現行車型問世10年有餘，即便這款神車再怎麼「神」，總也得正式其「年華老去」的市場現況

日本鹿兒島火山爆發！　岩漿流出1.8公里

日本鹿兒島火山爆發！　岩漿流出1.8公里

主人外出！2喵只跑3秒監控顯示Zzz

主人外出！2喵只跑3秒監控顯示Zzz

「這個國家」比美更想遏制中國

「這個國家」比美更想遏制中國

國安局評估中共對主權強硬　恐增我應處壓力

國安局評估中共對主權強硬　恐增我應處壓力

關鍵字：

日本超商美食出國

讀者迴響

熱門新聞

男童父重回柔道場收魂　關鍵證人舅舅恐有過失原因曝

阿姨花21萬炒股忘記密碼　13年後看市值腿軟

丫頭深夜突PO「心碎黑白文」！

影／徐睿知突指使女星做粗魯動作

腦死7歲童拔管還有呼吸！律師點出關鍵

印度染疫遺體「露天火化」成地獄　富豪包機逃英國

郭台銘女兒「後台合照偶像蔡依林」！

大甲媽禮生48萬人追蹤　素顏照曝光讓網瘋了

二伯手作童衣遭疑盜用！網友批：瞧不起人

沒有手機40天！法15男女「終極隔離實驗」結果曝

Lulu唱一半女星失控衝上台當眾拉衣

《創造營2021》男團INTO1出道！11人名單公開

婚禮進行到一半…「大咖情歌男神」突登台獻唱！

小甜甜老公終於露臉！「激似宥勝」陽光長相曝光

快訊／林逸欣結婚了！　低胸絕美婚紗曝光

更多

最夯影音

更多
拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢
戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面