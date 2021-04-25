回飯店前必買！他曬「日本超商飯糰牆」吸共鳴　網推喝爆神級牛奶

▲日本超商美食冰櫃。（圖／翻攝自Dcard）



記者黃可昀／綜合報導

日本是很多台灣人首次出國最佳首選，在疫情爆發以前，甚至創下一年482.6萬台灣人去日本旅遊的紀錄，可見台人哈日程度十分瘋狂！而日本之所以這麼有魅力，美食也是加分關鍵之一。一名網友在Dcard貼出他先前去日本超商拍下的照片，光是飯糰就琳瑯滿目，幾乎2個大冰櫃的種類可以選，其他人也紛紛曬出旅遊照，懷念疫情前還能飛日本的生活。

原PO在Dcard貼出照片，地點位於日本的便利商店，右手邊的冰櫃整齊塞滿三角飯糰，光是口味就可以讓人選到頭昏眼花，隔壁冰櫃還有另一種飯糰可供選擇，相較於台灣的超商，日本有比較多種類的早餐可以選，且擺放得整齊、一目了然，看上去相當療癒。

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▲台人去日本喜歡掃購超商美食。（圖／翻攝自Dcard）



其他網友也忍不住在留言區懷念起日本美食，紛紛留言「每次去日本，最期待的就是回飯店前去超商搜刮宵夜」、「去日本超商一定要喝一罐大罐的立頓啦」、「我想要吃鹽飯糰」、「想念日本的水果酒，每次去都喝爆。」不少人也推薦鼎鼎大名的明治牛奶，「「明治牛奶喝爆，懷念啊！」

▲網友認為日本種類多，但台灣微波食品較好吃。（圖／翻攝自Dcard）



不過，也有人跳出來幫台灣超商說話，他認為台灣微波食品的品質不比日本差，尤其是米飯的口感，台灣能做到微波過後還是很好吃，「甩日本至少10條街」。另一名目前在香港生活的台灣人也表示，「我反而想念台灣超商」，三不五時就會推出聯名新品項，冷凍食品微波加熱後也很好吃，還有獨有的關東煮、烤地瓜。