夢想舞台起飛！花蓮「夏戀新秀爭霸讚」即起報名　獎金15萬

▲▼「花蓮夏戀嘉年華」是東部最強音樂盛典，歌手皆使出渾身解數登上這個音樂殿堂，也是孕育國際音樂巨星的搖籃。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為培植在地表演人才，花蓮縣政府持續第二年辦理「夏戀新秀爭霸讚」在地表演團體徵選，提供花蓮優秀表演者有機會於「2021花蓮夏戀嘉年華」嶄露頭角。優勝隊伍將獲得15萬高額獎金，並登上夢想舞台成為耀眼的夏戀之星，歡迎花蓮表演人才即日起至5月18日踴躍報名，一圓明星夢。

觀光處長張志翔表示，縣長徐榛蔚相當注重國際接軌以及在地人才培育，而「花蓮夏戀嘉年華」是東部最強國際音樂盛典，能讓世界看見花蓮，每年夏戀嘉年華收錄亞洲最經典的聲音，眾家歌手皆使出渾身解數登上這個音樂殿堂，也是孕育國際音樂巨星的搖籃，今年已連續舉辦14年，將於7月7日（三）至7月11日（日）連續五天在花蓮市東大門廣場重磅登場。

為發掘具潛力之花蓮表演新秀，使文化資源得向下扎根，去年夏戀嘉年華首度以公開徵選形式規劃在地演出，報名消息一釋出即吸引眾多花蓮表演團體踴躍報名，共同爭奪登上夏戀舞台的機會，其中決賽現場榮獲夏戀之星的「李竺芯與舊愛新歡」引起評審的高度關注與讚賞，主唱李竺芯更一圓明星夢，被經紀公司簽約並發行個人專輯。

若想圓夢登上耀眼舞台，花蓮各方人才一定要爭取到今年徵選的機會，「2021夏戀新秀爭霸讚」即日起至5月18日（二）18時止受理報名，將選出12組在地表演團體，除了入選決賽隊伍有機會與藝人共同合作演出之外，其中2組夏戀之星更能透過電視及網路現場直播，讓全世界看到花蓮在地精采演出。

▲夏戀新秀爭霸讚即日起至5月18日18時止受理報名，優勝獎金15萬。

「夏戀新秀爭霸讚」今年更特別放寬年齡限制，歡迎五人以上組成、全員年滿13歲且成員有1／2設籍花蓮縣之團體參加。本次徵選同樣分為兩個階段，初賽統一採線上報名方式，由表演團隊提供2年內拍攝之影音檔進行評選，選出12組團體進入決賽，並角逐2組「夏戀之星」正式演出機會及獎金暨演出費新台幣15萬，其餘10組為「閃亮之星」則獲得暖場演出機會及獎金暨演出費新台幣5萬。

徵選比賽詳情辦法，請上花蓮觀光資訊網（http://tour-hualien.hl.gov.tw/）查詢，報名網址為https://reurl.cc/AgNKqY，歡迎踴躍報名。

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