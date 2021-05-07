婚禮抽考乘法表新郎背不出　新娘揭「暗黑內幕」霸氣退婚

記者黃翊婷／綜合報導

印度北方邦馬霍巴（Mahoba）日前舉辦一場婚禮，新娘當眾要求新郎背誦乘法表，沒想到對方根本不會，讓她氣得直接宣布退婚。後來新娘的表妹向媒體透露，因為事前對新郎的教育程度一無所知，才想出抽考數學這樣的小測試，結果意外揭穿男方家長刻意隱瞞新郎未受過教育一事，家人們都很支持表姊的決定。

▲新娘抽考數學問題，意外揭穿新郎根本沒有受過教育。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

根據印度媒體《The Tribune》報導，這場婚禮地點位於馬霍巴地區的村莊Dhawar，1日晚間新人們按照流程穿上禮服出席結婚典禮，結果剛走進婚禮大廳，新娘突然當眾要求新郎背誦乘法表「2」的部分，算是相當基礎的數學測驗。

沒想到新郎竟然傻在原地，根本背不出乘法表，氣得新娘直接宣布退婚並離開現場，理由是不願意嫁給一個連基礎數學都不懂的人，就連親友追上去試圖說服，也沒有讓她回心轉意。

事後新娘的表妹透露，因為男方從未提過新郎的教育程度，表姊才會想出這個小測試，沒想到這一試竟然揭穿男方家長的謊言，「新郎根本沒有受過教育，他沒有上過學，他們欺騙了我們」，幸好表姊勇敢拒絕這門婚事，也獲得家人的諒解與支持，所以不用擔心以後會受到異樣眼光看待。

據了解，這場告吹的婚事經過地方人士協調，雙方家庭已經達成共識，決定不報警，但要返還先前互相贈送的禮物、珠寶等財物。