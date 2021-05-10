快訊／印度旅客返台畫面曝！驚傳「3人有呼吸道症狀」被帶走

▲有印度旅遊史的3名旅客驚傳有症狀，被防疫人員帶走。（圖／地方中心翻攝）

記者沈繼昌、李佳蓉／桃園報導

今（10）早有29名在印度的台商、僑民搭乘日本航空JL97航班經日本轉機返台，原定11:04降落松山機場，但因立榮班機爆胎卡跑道，導致載有印度台商及僑民的日航班機轉降桃園機場。稍早旅客先下機畫面曝光，分批進入候機室等候防疫人員登記，據了解，有3名有印度旅遊史旅客疑似「有呼吸道症狀」，被帶到發燒篩檢站，詳情待指揮中心說明。

桃機說明，受松山機場上午暫停起降作業影響，自東京起飛前往松山機場的日本航空JL97班機轉降桃園機場，上午11時45分順利降落。該航班有29位來自印度旅遊史旅客，桃園機場啟動相關檢疫SOP，安排專屬防疫候機室進行檢疫作業，並由工作人員進行加強清消。旅客後續將由2輛防疫遊覽車，送至檢疫所集中檢疫。

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▲印度旅客先下機，分批進入候機室等候防疫人員登記。（圖／地方中心翻攝）

王國材今出席立法院交通委員會前受訪證實，原先規劃華航飛航，但因為華航300多名機師正在居家檢疫，所以無法達成任務，現在是呼籲國人可搭乘日本航空，用一般航班飛到日本後再轉回台灣。

根據最新檢疫規定，自今年5月4日零時起（抵台時間），過去14天內曾有印度旅遊史（含在當地轉機）之本國籍與持有我國居留證之旅客，入境後一律入住集中檢疫所且配合採檢，並於檢疫期滿前再次配合採檢，並於檢驗陰性後，返家接續完成7天自主健康管理。

▲▼印度旅客走過後，防疫人員對空噴酒精消毒；旅客搭乘遊覽車前往集中檢疫所。（圖／地方中心翻攝）