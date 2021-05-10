女兒身亡沒錢叫救護車　苦命父「扛屍」7小時狂走35公里去驗屍

▲男子扛女兒屍體去醫院的畫面在網路上瘋傳。（圖／翻攝自Twitter／Anurag Dwary）

記者李振慧／綜合報導

印度一名父親發現16歲女兒在家死亡，然而沒錢叫救護車的他，只能把屍體放在嬰兒床上，就這樣扛著屍體一路走了35公里，7個小時後終於走到醫院，才能為女兒的遺體進行驗屍，一路扛屍的心碎畫面後來在網路上瘋傳。

當地電視台報導，事件5日發生在中央邦Gadai村，男子岡德(Dhirapati Singh Gond)的16歲女兒突然輕生，警方到場後要求他得立刻將遺體帶到醫院驗屍，然而卻不願意幫忙提供任何幫助，讓沒錢叫車的他只能扛屍步行到35公里外的醫院。

影片中可看到，岡德與家人將屍體放在一張小床上，2人用抬轎方式一路扛著屍體，7小時後總算抵達位於波帕爾市(Bhopal)的醫院。岡德表示，「我們大約早上9時出發，下午4時才到醫院，一路把床扛在身上…現在我們都覺得身體很不舒服，這麼重要的問題，為什麼當局不幫忙提供解決方案」。

事件引發外界批評，警方表示，由於死者家附近沒有馬路，所以才無法派車。不過岡德表示，明明就有一條道路可以到村裡，而且即使他扛屍走到馬路後，也沒有獲得任何相關幫助。目前當局尚未對事件發表進一步回應。

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