女兒身亡沒錢叫救護車　苦命父「扛屍」7小時狂走35公里去驗屍

印度一名父親發現16歲女兒在家死亡,然而沒錢叫救護車的他,只能把屍體放在嬰兒床上,就這樣扛著屍體一路走了35公里,7個小時後終於走到醫院,才能為女兒的遺體進行驗屍,一路扛屍的心碎畫面後來在網路上瘋傳。

當地電視台報導,事件5日發生在中央邦Gadai村,男子岡德(Dhirapati Singh Gond)的16歲女兒突然輕生,警方到場後要求他得立刻將遺體帶到醫院驗屍,然而卻不願意幫忙提供任何幫助,讓沒錢叫車的他只能扛屍步行到35公里外的醫院。

影片中可看到,岡德與家人將屍體放在一張小床上,2人用抬轎方式一路扛著屍體,7小時後總算抵達位於波帕爾市(Bhopal)的醫院。岡德表示,「我們大約早上9時出發,下午4時才到醫院,一路把床扛在身上…現在我們都覺得身體很不舒服,這麼重要的問題,為什麼當局不幫忙提供解決方案」。

事件引發外界批評,警方表示,由於死者家附近沒有馬路,所以才無法派車。不過岡德表示,明明就有一條道路可以到村裡,而且即使他扛屍走到馬路後,也沒有獲得任何相關幫助。目前當局尚未對事件發表進一步回應。

