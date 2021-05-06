政院修法　未來育嬰留停可領8成薪、父母皆可同時申請

▲政院將修法，讓勞工申請育嬰留停假期間可領8成薪。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

台灣生育率全球最低，已是「國安危機」等級。造成低生育率的原因複雜，為了鼓勵民眾生育，行政院長蘇貞昌6日拍板加碼育嬰留職停薪津貼，政府將補助2成；也就是說，未來修法後，育嬰留職停薪津貼將從現行的6成，提高為8成，拉近與原薪水的差距，提高父母生養意願。

衛福部、勞動部6日在院會報告「建構安心懷孕友善生養環境」，院長蘇貞昌拍板實施「擴大不孕症試管嬰兒補助方案」、「增加產檢次數及項目」及「放寬育嬰留停及調整工時彈性」三大政策，讓民眾安心懷孕、平安生養。

為讓民眾能安心生、安心養，勞動部指出，現行5日產檢假係考量懷孕受僱者產前檢查需求，參酌預防保健產檢次數10次而制定，配合產檢次數將增加為14次，性別工作平等法產檢假日數將規劃由5日修正為7日，至於增加2日之薪資，由政府補助，不加重雇主負擔。

至於育嬰留職停薪彈性申請部分，衛福部指出，為鼓勵雙薪家庭父母，能夠共同陪伴子女成長，並給予經濟支持，將修正性別工作平等法、就業保險法及相關辦法，使育兒父母可同時申請育嬰留職停薪並請領津貼（含補助）。

衛福部指出，育嬰留職停薪的申請期間可少於6個月，但每次不得少於30日，以2次為限，使有短期照顧之需求者，亦可申請育嬰留職停薪。

此外，修正後不論配偶是否就業，也不再限定需有正當理由，受僱者都可以申請育嬰留職停薪。又考量雇主人力調配，以申請時「應提前預告雇主」為配套措施，使勞雇雙方在和諧關係下，共同營造友善生養的職場環境。

另外，為進一步減輕育兒父母育嬰留職停薪期間之經濟負擔，除原本6成投保薪資之育嬰留職停薪津貼外，政府將另給予2成投保薪資補助，薪資替代率可達8成，讓育兒父母無後顧之憂，安心照顧陪伴幼兒。未來針對未滿30人之事業單位，經勞雇雙方協商後，亦得適用性別工作平等法有關減少或調整工作時間規定。

行政院發言人羅秉成表示，過去育嬰留職停薪津貼只有6成薪水，影響民眾收入外，也影響生養意願，也會影響婦女的勞參率。因此，這次政策上很重要的亮點，就是把育嬰留職停薪津貼由薪資的6成提高到8成，盼接近原先薪水，提高父母生養意願。