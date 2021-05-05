留學生在美遭「鐵鎚攻擊」頭縫7針！教育部3點提醒：盡量結伴而行

▲特蕾莎遭非裔女子攻擊。（圖／翻攝自YouTube／HL Daily News）

記者崔至雲／台北報導

一名在美國紐約念書的31歲台灣留學生Theresa日前在街頭遭非裔女子邊喊「把口罩脫掉」，並以鐵鎚攻擊頭部，最後頭部受傷縫合7針。教育部對此表示，近日襲擊亞裔事件頻傳，教育部已在第一時間與受害同學取得聯繫並提供關心及相關協助，呼籲留學生如遭遇攻擊，儘速通報警察及校方。

新冠肺炎疫情全球爆發後，許多西方民眾對亞洲面孔視為仇敵，導致亞裔族群遭攻擊事件暴增。根據《每日郵報》報導，特蕾莎週日和另名女性友人前往紐約餐廳Hope Hell's Kitchen用餐，晚間8時40分左右要走去附近地鐵站時，突然一名非裔女子拿著鐵鎚朝她們攻擊。

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根據目擊者說法，當時突然聽到特蕾莎大叫一聲，回頭一看就發現嫌犯拿著鐵鎚往特蕾莎的頭部敲擊。餐廳其他顧客見狀便前往協助，攙扶特蕾莎坐起，並簡單清潔她的傷口。特蕾莎表示，她不認識攻擊她的女子，遇襲前就有聽到對方走在路上喃喃自語，當時只想趕快走過她面前，沒想到對方突然大吼「把口罩脫掉」，還出手攻擊，讓她嚇了一大跳。

對此，教育部表示，該生於5月3日晚間在紐約街頭遭遇襲擊事件，教育部駐紐約教育組於第一時間已經與受害同學取得聯繫並提供關心及相關協助。

教育部提到，因應近日襲擊亞裔事件頻傳，教育部駐紐約教育組再次於台灣同學會群組提醒台灣留學生外出務必小心，儘量結伴同行，做好自身防護措施，如遭遇攻擊，儘速通報警察及校方，並和同學會及家人保持聯繫，如有緊急需要協助事項，將由駐組協助。

根據資料統計，約州留學生約有2,549人，惟Covid-19疫情期間部分學生已返台避疫。

