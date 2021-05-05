印度疫情失控！21師生滯留　教育部：不返台可寄防疫物資

▲印度新冠疫情嚴重。（圖／路透）

記者崔至雲／台北報導

根據路透社報導，印度的新冠肺炎死亡人數，在過去24小時增加了創紀錄的3,780人。印度在昨日已成為繼美國之後，全球第二個確診人數超過2,000萬的國家。教育部統計，目前仍有11名學生、10名華語教師滯留印度，人員均平安，教育組將定期於群組聯繫並了解各地華師人身安全狀況，寄送防疫物資。

印度疫情持續惡化，外交部次長田中光今天表示，外交部現在正與旅行社洽談安排專機，送需要返台的僑胞送回來。此外，台灣旅客也可搭乘日本航空班機轉回台灣，目前已有20多人回國。

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教育部也說明，查印度留學生原有20人，惟疫情期間大部分學生已返台避疫。目前駐印度教育組掌握2名教育部獎學金生滯留印度，並主動與同學聯繫，2人目前均透過線上方式與教授聯繫或是進行研討會，並表示目前平安無事，暫不考慮返台。

此外，教育部調查，也有部分在印度工作國人子女在印就學，仍滯留印度中小學以下學生約有9名，目前均平安。

教育部提到，部派駐印度各大學華語教師目前仍有10名華語教師滯留印度，教育組亦定期於群組聯繫並了解各地華師人身安全狀況，寄送防疫物資等。目前各地華師均表示平安，在宿舍如常進行線上教學工作。

教育部說，目前駐印度代表處刻正由各業務組統計在印國人希望返台人數，以便未來如果包機成行予以協助陸路通行等事宜。

