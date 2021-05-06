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華航「清零計畫」啟動衝擊航班調度　短時間內台灣進出口運能縮減

▲華航類包機。（圖／華航）

▲指揮中心宣布啟動華航「清零計畫」，機組員檢疫措施規格升級。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

華航案今再公布1例本土個案，目前累計29人確診，中央流行疫情指揮中心今宣布啟動「清零計畫」，提升華航機組員檢疫措施規格及配套。華航表示，會全力配合指揮中心執行，目前仍在積極調配航班中，短時間內台灣進出口運能縮減，難免影響貨物運送時間，華航將適度調整客運及貨運航班因應。

指揮中心自今日起，提升該航空機組員檢疫措施規格及配套，入境旅遊疫情第三級地區（長程航班）要做5天居家檢疫+9天加強版自主健康管理，第5、14天採檢「咽喉／鼻咽拭子」，第7、9及12天採檢「深喉唾液」。

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當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區（短程航班）則是檢疫14天一般自主健康管理，第7天採檢「深喉唾液」，第14天採檢「咽喉／鼻咽拭子」。

▲▼華航清零計畫。（圖／指揮中心提供）

▲華航清零計畫。（圖／指揮中心提供）

華航表示，以防疫安全及空勤組員健康為第一考量，全力配合指揮中心執行「清零計畫」，空勤組員執勤後入境台灣皆嚴遵指揮中心要求的居家檢疫、自主健康管理及分階段採檢等規定，共同防範疫情擴散。華航也將持續以最高標準落實各項防疫措施，確保讓機組員、旅客、貨主安心。

華航肩負著台灣產業經濟、全球商貿往來的空運重任，即使人力調派再困難，華航也將盡全力調度航班，減少客貨運影響，確保國際供應鏈不斷鏈，維繫台灣產業的競爭力。華航目前仍在積極調配航班中，短時間內台灣進出口運能縮減，難免影響貨物運送時間，華航將適度調整客運及貨運航班因應，並適時發布於華航官網。

華航強調，嚴格執行機組員居家檢疫，要求飛航組員「一人一戶」，降低傳染風險，保護員工也保護家人；亦持續通告空勤組員遵照民航局規範，於長程航班返台完成居檢後執行「加強版自主健康管理」，禁止搭乘大眾運輸工具、禁止前往人多不易維持社交距離的場所，亦避免非必要之外出等；短程航班返台後執行「一般自主健康管理」，避免前往人多不易維持社交距離的場所、禁止與他人從事近距離或群聚型活動。華航重申，如違反防疫規定者，政府將依法開罰，公司也將依員工獎懲規定從重議處。

▲▼華航英國班機返台 機組人員。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心宣布啟動華航「清零計畫」，機組員檢疫措施規格升級。（圖／記者李毓康攝）

有關外站管理，華航也持續強化督查，各外站管理人員透過「防疫專案查核檢查表」，定期至外站旅館檢查考核，徹底執行有效動線分流與強化清潔消毒，確認旅館工作人員健康狀況，查核紀錄每周提報民航局。同時機場運作也落實空地勤與地勤代理等相關人員量測體溫、佩戴口罩、穿戴必要防護裝備等防疫措施，減少空勤組員與當地人員接觸的機會，也鼓勵全員安全報告，提供空勤組員安全的工作環境。

面對病毒無所不在的嚴峻疫情考驗，華航表示，感謝空勤組員的全力以赴，謹遵防疫政策配合檢疫隔離；也關懷與慰問因執勤面臨風險的空勤組員，不論是就醫治療中、在集中檢疫所、居家檢疫或堅守崗位持續飛航中的員工；華航還要特別感謝員工眷屬的支持，做為華航大家庭最堅強的後盾。華航也鼓勵所有一線執勤的同仁及家屬施打疫苗，防疫路上彼此相互支持，攜手努力拉起抗疫的戰線，同心度過難關。

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