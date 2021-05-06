下修北市公有場館容留人數　黃珊珊提4點措施：加強稽查八大類場所





▲黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

華航機師確診案擴大，確診足跡包括北市的案1153、案1154，感染源待中央流行疫情指揮中心釐清；面對即將迎來眾多母親節活動到底要不要取消？以及台北市防疫層級是否要升級？台北市副市長黃珊珊6日下午宣布，目前仍沒達到中央規定的SOP第一階段，只是已經在邊緣，所以提出4點呼籲，包括公有場館下修容留人數。

根據北市防疫計畫三階段措施，若北市出現不明感染源的本土案例，將啟動第一階段防疫措施，停辦室內超過100人、室外超過500人的集會活動。若單週出現3件以上社區群聚或1天確診10名以上不明感染源的本土案例，就啟動第二階段。若本土病例數快速增加，14天內平均每日確診100例以上，且一半以上找不到傳染鏈，則進入第三階段。

黃珊珊6日於記者會中表示，目前中央公布的確診案例，北市已完成清消且匡列人數，都在管控中；由於中央還沒定調是否出現不明感染源，沒達到原來按照中央標準的SOP第一階段，但已經在邊緣，所以會預作準備，希望盡量別干擾市民生活。

黃珊珊提出4點呼籲，第一，公有場館部分，即日起檢視且下修容留人數，之前場館人數沒做限制，現在各局處對公有場館部分做容留人數下修、總量管制。第二，加強稽查秋冬專案的八大類場所。第三，老人共餐希望能保持安全距離，可以的話就是梅花座、使用個人餐具。

黃珊珊說，第四，因為目前還沒達到第一階段，所以辦母親節活動時，希望大家盡量保持社交距離、盡量不要有飲食攤位，若有的話希望用打包方式帶走，室內活動採時聯制，室外活動要做總量管制跟佩戴口罩，呼籲大家把口罩戴好戴滿。