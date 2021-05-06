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高虹安談少子化點出「2大原因」！笑：自己就是要被整治的人

▲▼健康聯盟與兒福聯盟舉辦《我國少子化對策與展望論壇》。（圖／兒福聯盟）

▲健康聯盟與兒福聯盟舉辦《我國少子化對策與展望論壇》。（圖／兒福聯盟）

記者林育綾／台北報導

少子化議題持續延燒，行政院今（6）日拍板宣布7月1日上路最新育嬰政策，期望打造更友善生育環境；「兒童健康聯盟」與「兒童福利聯盟」也在下午舉行《我國少子化對策與展望論壇》。其中立委高虹安出席笑說「自己就是需要被整治的族群」，並點出年輕人面臨「低薪、高房價」是生育率下降很大原因之一。

高虹安提到，少子化讓社會結構衍伸出許多問題，然而「低薪、高房價」仍然是年輕人面臨很大的問題之一，有一大部分女性也認為「結婚不是必要選項」。她看到現在有些企業率先提出優於政策的育兒福利，呼籲更多企業跟進，政府也一起努力，打造更好的育兒環境。

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而立委王婉諭也提到，自己經歷過自然懷孕、流產，也有過人工受孕的經驗，看到政府是有在面對少子化問題，不過她認為，要做的不應該只是津貼補助，孩子除了生下來，還要「好好活」也是重點，尤其如今未成年兒童自殺率升高，各界也努力針對死因分析，對於未成年兒少的心理健康都不容忽視。

副總統賴清德也提到，政府今日已拋出多項利多，除持續擴展公共化之外，也提高準公共機制及擴大發放育兒津貼及請領彈性等政策。他督促行政院落實0-6歲的幼兒「國家跟你一起養」，除育兒津貼將在今年8月提高至每月3500元，並逐步提高至明年每月5000元，請領標準也放寬到可同時請領育嬰留停津貼；另育嬰留停津貼提供也從月投保薪資6成提高至8成，盼能藉此由經濟支持，達到真正減輕年輕夫妻育兒負擔目的。

他也表示，除經濟支持外，醫療及社會文化的提升也很重要，政府除執行不孕症及人工生殖醫療支援計劃，優化兒童醫療照護；另也著重在社會文化觀念推動上，持續鼓勵及支持有善工作環境企業，藉此增加年輕人生育意願且能安心生育。

▼兒福聯盟調查，可減輕家長負擔之育兒政策排行榜。（圖／兒福聯盟提供）

▲▼兒福聯盟調查，可減輕家長負擔之育兒政策排行榜。（圖／兒福聯盟提供）

兒盟與健康聯盟共同提出以下4點訴求，呼籲政府與企業多從家長的需求出發，讓台灣的育兒家庭能得到更有力的支持：

1、中央成立少子化專責機關 

同樣深陷少子化危機的日本，在2017年進行政府組織再造後，特別成立「少子化整合對策室」，統籌規劃全國的兒童福利政策、防止出生率下降措施及托育政策。政府應儘速成立行政院層級的少子化專責機關，統籌規劃我國少子化對策，加強跨部會資源整合及政策協調。

2、支持育兒，政策更多元 

目前政府的少子化對策，多集中在衛福部及教育部兩部會，但民眾所期待的育兒政策，必須傾各部會之力來促成，勞動部、財政部、內政部等部會都應該動起來，提出更周延的友善職場、賦稅優惠及住宅政策，給予育兒家庭全方位的支持。

3、公私協力，職場更友善 

國內友善育兒程度較高的職場，多屬大型企業。勞動部與教育部於2019年修法開放企業提供職場互助式教保服務，可彈性運用辦公室空間托育幼兒，但政策上路近兩年，全台僅有1家企業設置，成效明顯不彰。政府應研議實質的政策誘因，鼓勵更多企業打造育兒友善職場。

4、育兒參與，性別更平等 

從我國請領育嬰留停津貼的性別比率來看，男女明顯失衡；兒盟調查亦顯示，8成2的爸爸從未申請過育嬰留停。政府與企業有必要提出更多政策及制度誘因，積極鼓勵爸爸們參與父職，讓育兒的性別分工更加平等。

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