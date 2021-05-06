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同志看育兒政策「很羨慕異性戀」　無血緣收養=永遠的法律陌生人

▲1226婚姻平權法案,挺同團體,彩虹旗（圖／記者季相儒攝）

▲同志家庭看異性戀爭取育兒政策「很羨慕」。（示意圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

少子化議題延燒！台灣生育率被美國中情局（CIA）預測為2021全球最後一名，國內育兒政策近來也備受討論。婦女新知基金會聯合數個團體提出改革及配套；不過台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍說，聽了幾個團體發言「覺得很羨慕」，因為「異性戀家庭已經討論到怎麼鼓勵共同育兒，同志家庭還停留在無法享有相同權益」，若是無血緣的收養，其中一方家長「永遠都是孩子法律上的陌生人」。

婦女新知基金會聯合台北市產業總工會、生育改革行動聯盟、彭婉如文教基金會、台灣同志家庭權益促進會，在昨（5）日召開記者會，針對育兒政策提出改革與配套，期盼政府採納，包括提高育兒假津貼、育嬰假更彈性、放寬育嬰津貼及托育補助不能同時請領⋯等。

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▲團體聯合提出育兒照顧制度改革「6要2不」。（圖／婦女新知基金會）

而在許多團體發言後，台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍說，聽完各團體的發言「覺得很羨慕」，雖然育兒制度上還有很多要改革的地方，「不過異性戀家庭已經討論到要怎麼鼓勵共同育兒，對同志家庭而言，問題還停留在要怎麼保障親子能享受到同樣的權益」。

她指出，在同婚專法通過後，同志配偶只能收養對方「有血緣的子女」，而無血緣的收養只能透過單親收養，雖然孩子在雙親的照顧下長大，「但是有一方家長，永遠都是孩子法律上的陌生人，所有福利和權益都享受不到」。

而若是有血緣子女，另一方家長也只能透過「繼親收養」的管道，與孩子建立法律上的親子關係，但是法院流程要等4到8個月不等，雖然孩子一出生就由雙親照顧，「其中一方家長卻必須等半年左右，才有請育嬰假的資格，已經錯過孩子最需要密集照顧的階段」。

她希望政府重視同志家庭與當前異性戀婚姻體制格格不入的問題，盡快修法保障同志家庭親子權益，在短期內，希望勞動部至少透過修法或函釋，明確規定繼親收養的收養者，可以直接依「收養契約書」簽署日期，取得請育嬰假與請領育嬰留職停薪津貼的資格。

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