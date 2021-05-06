婦團籲育嬰津貼提高9成薪！育嬰假以「日」為單位：已經很客氣了

▲婦女新知基金會聯合台北市產業總工會、生育改革行動聯盟、彭婉如文教基金會、台灣同志家庭權益促進會，提出育兒照顧制度改革。（圖／婦女新知基金會）

記者林育綾／綜合報導

行政院會預計今（6）日拍板少子女化對策，同時放寬育嬰留職停薪規定，讓夫妻可同時申請。不過婦女新知基金會聯合數個團體提出，育嬰留職停薪津貼應從原先薪資6成提高至9成，而育嬰假也應「以日為單位」，比照國外用小時計算「這提案已經很客氣了」，因為家長的照顧需求常常是很零碎、塊狀的，要求一次請幾個月根本不合理。

婦女新知基金會常務董事、東吳大學社工系教授洪惠芬指出，2002年《性別工作平等法》通過，台灣開始有了育嬰假制度，然而20年前的制度，已無法因應如今生育就業兩難。育嬰留職停薪津貼，應以報稅時的薪資所得及執行業務所得9成，取代當前的投保薪資6成；並將目前的計算上限45800元，比照剛通過的職災保險提高到72800元。同時建議，應取消幼兒家長每日減少1小時工時可扣薪的規定，以大幅減少對育兒家長的薪資懲罰。

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針對目前請領育嬰留職停薪津貼期間，不能同時請領托育補助，她呼籲政府也應放寬，至少提供一個月的托育補助，讓家長在育嬰假即將結束時，有一段時間安排托育、調整親子作息，順利返回職場。長期而言，政府應規劃適當財源，推動孕產照顧假相關薪資給付全面公共化，並大力整頓、推動0-2歲公共托育，給育兒家長無縫接軌的支持。

台北市產業總工會副理事長王燕杰也說，現行育嬰假制度以就業保險投保薪資計算6成薪，但高薪低報情況普遍，算下來育嬰假期間的薪資補償，實際上可能「不到4成」，對家庭經濟傷害甚鉅，偏偏小孩剛出生，又是家庭支出大幅增加的時期。

身為父親的他也呼籲政府，應將育嬰留職停薪津貼從投保薪資6成薪，提高為「實質薪資9成薪」，實質薪資以報稅時的薪資所得及執行業務所得計算，不要強迫家長在家庭經濟和育兒間做選擇，畢竟政府再怎麼發津貼也補不了這個巨大的缺口，況且家長都知道，政府一加碼津貼3千元，托嬰幼兒園就馬上漲價3千元，根本沒補到家長，讓家長的時間可以解放出來，才是關鍵。

他表示，這個世代很多爸爸其實也很想兼顧事業發展、陪伴孩子度過成長的黃金時光，但是現行制度對家長的收入懲罰太高，加上男女平均薪資落差達14%，爸爸一旦請假就影響家庭收入，媽媽請育嬰假反而成為一個理性卻不合理的選擇，「因為剛生產完的媽媽，本身也是需要被照顧的人，我們的制度卻不鼓勵爸爸請育嬰假好好照顧媽媽，而是鼓勵媽媽除了承受各種身心上的不適，還要再去照顧一個新生兒」。這種痛苦他不願意太太再經歷第2次，所以他們只生了一個孩子。

▲團體提出育兒照顧制度改革「6要2不」。（圖／婦女新知基金會）

生育改革行動聯盟常務理事徐書慧說，台灣不僅生育率世界最低，也有最高的產後憂鬱比例，女性從懷孕生產到產後3個月恢復期，身心變化極大，很需要家庭成員協助，但目前雙親都請育嬰假的家庭只佔18%，爸爸單獨請只佔9%，其餘都是媽媽單獨請。單靠母親照顧，不但違反性別平等原則，也讓更多女性因為職場與養育的嚴重拉扯，不敢生育或不敢多生。

她認為，政府應積極支持男性共同育嬰，除了將實質薪資替代率提高到9成，也應讓雙親都請滿6個月的家長，各自再享有額外30天的有薪育嬰假，且在嬰兒出生3個月內，產婦享有8週產假之餘，雙親得同時請領一個月育嬰津貼，鼓勵家長共同培養照顧默契，並取消雙薪家庭才可請領育嬰留職停薪津貼的規定。

而單薪家長不可請育嬰假的規定，就是預設家裡有一個全職照顧者，所以賺取薪資的人，通常是爸爸，就不需要育嬰假；可是即使是全職照顧者，也需要喘息，也可能想要重回職場、需要時間進修，這時就應該讓留在職場的家長，有機會照顧嬰幼兒一段時間，支持家庭的照顧安排有更多可能性。



彭婉如文教基金會副執行長、本屆行政院性別平等會委員林綠紅則指出，勞動主管機關向來主張，6個月育嬰假一定要一次請完，不能分段請，也不能彈性請假。但性平會日前已經有提案，要放寬育嬰假可以彈性請假，各團體提出的方案是至少可以「以日為單位」請假，她強調，「其實是很客氣的提案了」，因為國外例如瑞典的制度，已經到了可以用小時計或一天工時的幾分之幾來計算，就是考量到家長的照顧需求常常是很零碎的，塊狀的、長期的育嬰假並不符合家長需求。

可能小孩送托突然發燒，通知家長接回，這時家長可能請半天或幾小時的假去帶小孩就好，「逼他一定要請一週或幾個月，根本不合理」。而勞工一年雖然可以請7天家庭照顧假，但請這些假要扣薪，多數在利用這些假的都是女性，相當不公平。

此外《兒童及少年福利及權益保障法》有不得獨留6歲以下幼兒在家的規定，家長請育嬰假以及可減少工時的資格，都應該從現行3歲以下放寬到6歲以下皆可請，讓法令規定相互接軌，讓家長不再左支右絀。

婦女新知基金會董事長莊喬汝強調，20多年來台灣生育率一路下滑，降幅之大可說世界之最，2020年台灣的新生兒只剩16萬5千多名；同時，3歲以下幼兒的母親勞動參與率從1991年的42.77%，三十年來快速攀升至73.84%，幼兒的爸爸勞動參與率一直都接近100%，可見目前即使是3歲以下幼兒，托育需求也非常高，且趨勢上會持續增加，台灣亟須建置品質優良、讓家長安心又近便的嬰幼兒公共托育。

另外根據衛生福利部《兒少生活狀況調查》，學齡前兒童家長在照顧與養育上最大的困擾，就是「沒時間陪小孩」，可見育齡家長的「時間貧窮」困境極為嚴重，亟需有效的職場與家庭平衡的友善生育措施，緩解每日每夜左支右絀、過勞工作又密集育兒的慘況，政府應立即改革育嬰假及相關制度，落實國家、雇主與家庭協力共養。

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