華航「清零」計畫將啟動　機組員改5天居檢+14天5次採檢

▲陳時中說，檢疫時間如果要安全，就要14天以上，但華航可能就關了。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

華航機師確診案持續延燒，中央流行疫情指揮中心研議華航清零計畫，今（6）日將對外公布，除會延長機組員檢疫時間外，據了解還會增加14天內要5次採檢等相關配套，希望透過增加採檢頻率，一次次將確診者篩出，確保再無個案出現。

指揮中心昨晚與相關單位研議華航清零計畫，據指出，針對華航機組員部分，檢疫時間從3天延長至5天，另外還需9天加強版自主健康管理，整體14天內，還將採檢次數提高，除了居檢完、自主管理完都要PCR檢測外，過程中更多增加3次採檢；其他航空公司則維持居檢3天+11天加強版自主健康管理。

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據知情人士透露，指揮官說了華航如果要居檢14天，公司就會關了，所以這次清零計劃主要概念，就是在華航營運不能停的前提下，透過一直篩檢的方式，一次次將個案篩出，拉高採檢頻率，總會篩出隱藏個案。

▲機師工會建議以採檢代替檢疫，此外，國內也應建立疫苗抗體檢測機制，經檢測後可縮短或解除檢疫。（圖／華航提供）

機師工會理事長李信燕指出，工會認為這次諾富特風暴與檢疫長短無關，先前也給指揮中心與民航局建議，希望「以採檢代替檢疫」，例如維持居檢3或5天+1採PCR，7天二採，14天三採。

另一方面，也要加強防疫旅館／宿舍標準查核，以及機組員同列第一優先疫苗施打，疫苗施打12天後應有抗體保護力，國內應建立「疫苗抗體檢測」機制；在經疫苗抗體檢測後，可以縮短／解除檢疫。

華航部分則在4日晚間就針對機組員發布訊息，因應疫情擴大，接獲中央疫情指揮中心指示，即刻起，所有自三級疫區返台過夜長班之居家檢疫自3 天修正為5 天，包含5月4日上午接受採檢且下午結果為陰性、5月5日00:00解除電子圍籬之所有組員在內，電子圍籬亦將延長為5天。請各位組員遵守檢疫及防疫規定。

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