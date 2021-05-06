機師列疫苗第一順位「被國際笑」？　北市：柯文哲沒排擠第一線醫護

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳煥丞攝）

記者袁茵／台北報導

華航機師及諾富特飯店染疫事件已有28人確診，使台北市長柯文哲認為，疫苗施打順序有問題，機組人員應要在第一線，結果被台大感染科醫師李秉穎直指「把機組員排第一，會被國際笑死！」對此，台北市政府發言人陳智菡表示，柯文哲的意思並不是排擠第一線醫護人員，只是點出機組員施打順序應該往前，醫護仍是第一優先施打順位。

醫師出身的台北市長柯文哲1日表示，在現行「防疫旅館＋居家檢疫」的防疫戰線，機組人員是在戰線的外面，是戰術上的錯誤，「重來看一遍，應當是機組人員要第一線（施打疫苗）」。

對此，李秉穎6日至廣播節目受訪時說，世界各國沒有人把機組員當第一序位施打，而是醫護人員排第一，「所有確診者最後都必須送到醫院治療，仰賴第一線醫護人員，如果不是醫護人員先接種，醫院崩潰就完蛋了。」直指把機組員排第一會鬧國際笑話。

針對李秉穎認為，將機組員排到第一，會鬧國際笑話，陳智菡6日中午回應，柯文哲是指，目前機組人員的居家檢疫跟一般人不一樣，已經成為漏洞，因此機組員施打順序應該往前，趕快把漏洞補起來。

陳智菡強調，這就是台灣的現況，也是現實，不應拿其他國家的標準來類比；而且柯文哲並沒有說要排擠掉第一線醫護人員，醫護仍是第一優先施打順位。