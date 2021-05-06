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社會 社會焦點 保障人權

山東口音聽不懂！計程車司機載8旬翁求助警：不知道他要去哪？

▲▼ 計程車司機聽不懂口音，暖警助返家 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲八旬翁無法說清楚家住哪裡，員警發現他配戴「安心手鍊」，按手鍊上的電話跟他女兒聯繫上，成功協助返家。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

計程車司機聽不懂老翁的口音，高雄暖警來幫忙！左營分局博愛四路派出所員警執行巡邏勤務時，突然被一名計程車司機攔下，司機急忙表示：「聽不懂年邁乘客到底要去哪？」想請警方幫忙想想辦法，警方機靈的想到辦法憑著「藥袋」及「安心手鍊」讓老翁順利返家。

警方指出這起事件發生在5日晚間7點多，左營分局博愛四路派出所巡邏員警經過左營區博愛四路與文自路口時，一名計程車司機急忙將警車攔下求助，司機向員警表示，他在左營高鐵站外載到1名老翁，但因老翁「鄉音太重」，司機聽不懂老翁要前往的地點，無奈之下只好請求警方協助，員警了解狀況後見老翁年事已高且拄著拐杖行動不便，就先將老翁載回派出所內休息。

之後，警方持續與老翁詢問身分及去處，但因為老翁鄉音太重，一時仍無法確認他的身分，只好用比手畫腳的方式徵得老翁同意，查看他背包內的物品。員警在老翁背包內發現海軍總醫院的「藥袋」，確認84歲的吳姓老翁的身分，原來老翁獨自前往海軍總醫院就醫後，準備搭乘計程車返回位在彌陀區的住家，但卻因鄉音太重且記憶不清無法清楚表達。

▲▼ 計程車司機聽不懂口音，暖警助返家 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲八旬翁無法說清楚家住哪裡，員警發現他配戴「安心手鍊」，按手鍊上的電話跟他女兒聯繫上，成功協助返家。（圖／記者黃子倩翻攝）

事後細心的員警更主動發現吳姓老翁手上配戴有「安心手鍊」，手鍊背後刻有老翁女兒的聯絡電話，員警立刻和他女兒連繫，老翁女兒表示自己尚在工作中無法抽身前往，就請警方協助讓計程車將老翁載回家中。員警因此再次替老翁叫了計程車，並將老翁的地址寫在紙上，請司機務必將人平安送返彌陀的家中，臨走前，吳姓老翁操著濃濃的山東口音向員警表示感謝，不久後司機回電派出所，指出老翁已平安返家，暖警細心的舉動幫助年邁的老父親順利返家，事後讓家屬感謝不已。

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