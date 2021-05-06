斐濟現第3例新冠死亡　軍警直接封院！400人院內隔離

▲勞托卡（Lautoka）是斐濟第2大城，勞托卡醫院則是該國規模第2大的醫院，為附近島嶼及部分郊區居民提供醫療相關服務。（圖／翻攝自Google Maps）

記者詹雅婷／綜合外電報導

斐濟5日出現全境第3起新冠死亡個案，為一名感染源尚待確認的53歲男性患者，且治療過該名病患的醫師也染疫。該院為當地規模第2大的勞托卡醫院（Lautoka Hospital），政府考量到可能更有人已染疫，出動軍警封院，總計約有400多名患者、醫護及其他醫務人員被隔離在院內。

綜合美聯社、衛報報導，該名男性患者於4月19日接受外科手術後入院，但在5月4日病情惡化被送進加護病房，當天才確認為斐濟境內第125例新冠個案，於5日病逝。現已知他生前曾出現吸呼道症狀，感染源仍有待確認，且至少1名曾經照顧過他的醫師染疫。

The first priority is to contain the cases we know about within Lautoka Hospital. To prevent the hospital from becoming... 由 Fiji One News 發佈於 2021年5月5日 星期三

斐濟衛生部常務秘書詹姆士．方（James Fong）現已證實勞托卡醫院封院一事，所有醫療服務將轉至其他機構，但強調這是避免該院成為新一波感染爆發點的措施，院內所有人員將穿戴適當個人防護裝備，定期接受篩檢測試。

當局表示，院內約隔離400多名患者、醫護及其他醫院人員，封鎖措施將持續進行，直到能完整確認院內人員與該名53歲染疫死者是否有過接觸。