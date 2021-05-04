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菜鳥4層樓工地報到　聽老鳥一段話…傻眼喊「會死人」馬上辦離職

▲▼施工,工人 。（圖／記者黃可昀攝）

▲工地工作內容辛苦，讓許多人無法接受。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

許多人都無法接受需要付出高度勞力的工作。有工人在臉書社團分享，一名新人來到工地報到時，簡單的向對方說明了工作的內容，想不到這名新人聽完後竟驚呼「會死人吧！」然後就去辦理離職了，讓原PO相當無奈。貼文曝光後，馬上就引發不少關注。

這名工人在臉書社團「爆怨2公社」發文，表示4日到工地上班時，老闆特地交代會有一名「蠻能幹的」新人報到，並要求帶他認識工作環境。於是原PO就帶著新人一路看了4層樓的工地，另外也說明了今天的工作內容，「今天工作比較單純簡單，包都裝好了，我們只要把它搬到一樓就好。」

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▲▼原PO在臉書分享，在帶新人認識環境時，沒想到因透露工作量就不小心把對方嚇跑了。（圖／翻攝自臉書社團／爆怨2公社）

▲原PO在臉書分享，帶新人認識環境時，沒想到因透露工作量就不小心把對方嚇跑了。（圖／翻攝自臉書社團／爆怨2公社，下同）

新人聽完以後，本以為搬完就能下班了，結果原PO馬上補充，「同事還在打還在裝，我們就一直搬」、「正常有量的話，老闆的標準是一天至少要4台垃圾車，一台能疊280包，我算數不好，你自己算」。讓他聽完後直接傻眼「會死人吧！」

想不到原PO還接著表示，「不會啦！我不是還活的好好的，頂多前三天筷子會拿不穏，騎車腳發抖警察會把你攔下來以為你嗑藥，棒溜（小便）最好用坐的，才不會甩的整隻腳都是喲。」讓這名新人馬上就去找老闆辦理離職。

▲▼原PO在臉書分享，在帶新人認識環境時，沒想到因透露工作量就不小心把對方嚇跑了。（圖／翻攝自臉書社團／爆怨2公社）

事後老闆詢問原PO幹嘛把新人嚇跑時，他也相當無奈，「我只有說今天要做的工作啊，我有說錯什麼嗎？」另外還偷偷抱怨，「我如果直接跟他說老闆非常雞巴，我可能連這四樓都不用爬了。」最後更奉勸網友，如果要進入這一行真的需要三思。

▲▼原PO在臉書分享，在帶新人認識環境時，沒想到因透露工作量就不小心把對方嚇跑了。（圖／翻攝自臉書社團／爆怨2公社）

貼文曝光後，許多網友也紛紛留言，「誰可以標記一下老闆」、「能救一個是一個」、「辛苦了，加油」、「上班當健身，好厲害，版主有六塊肌嗎」、「你把人嚇走了，要自己搬280x4包，辛苦了」、「你是被老闆耽誤的作家」、「照實講比把人家騙進來浪費彼此時間好」、「你這個新人殺手」。

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