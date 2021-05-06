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中醫師服替代役宛若家人陪伴照顧　讓受傷退役軍人和家屬好窩心

▲替代役男馬碩煒（中）悉心陪伴關懷受傷退伍人員和家屬。（圖／南投縣政府提供）

▲替代役男馬碩煒（中）悉心陪伴關懷受傷退伍人員和家屬。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為讓服役期間因公受傷的義務役退停役人員提升生活品質，內政部役政署自100年起，遴選具醫療專長的替代役男，提供協助就醫復健、陪伴關懷等生活服務；參與生活扶助計畫的替代役男馬碩煒本身是中醫師，他發揮專長並站在家屬的角度傾聽、鼓勵，讓服務對象胡姓弟兄能勇敢面對未來的日子，也讓其家人獲得喘息空間。

內政部役政署、南投縣政府5日在南投九族文化村舉辦中區縣市「役路相伴-端節袍澤情深活動」，邀集苗栗、中彰、雲林等縣市的受傷弟兄和家屬、弱勢團體，以及替代役代表等約450人；內政部主秘陳茂春和南投副縣長陳正昇都到場，致贈慰問金和紀念品，鼓勵弟兄們放開心胸、多走出戶外感受各界的溫暖關懷。

▲役政署、南投縣府結合替代役男，共同陪伴關懷受傷退伍人員和家屬。（圖／南投縣政府提供）

▲役政署、南投縣府結合替代役男，共同陪伴關懷受傷退伍人員和家屬。（圖／南投縣政府提供）

馬碩煒在活動中上台分享服役心得與想法：具有中醫師執照的他當初主動申請服社會役，並加入受傷退役人員的生活協助專案服務計畫，協助因受傷下肢癱瘓的胡姓弟兄復健；他說自己是以家屬的角度來從事，除了就醫等基本生活照護所需，最重要的還是陪伴、傾聽和鼓勵，才能讓傷者自立自強。

胡姓弟兄的媽媽張女士表示，每年都會有新的役男來提供服務，各個都很優秀、貼心，讓苦於照顧兒子生活起居的她能稍微喘口氣，相當感謝政府單位安排，以及替代役男們的陪伴和幫忙。

陳茂春表示，除每年三節發放慰問金和生活安養津貼、照顧基本生活，役政署9年來已透過20個地方政府，遴派862位替代役役男協助124位受傷退役人員生活協助服務，總時數達約23萬多小時，不僅讓弟兄們獲得更好的生活品質，心境相對平和開朗，也能讓家屬有更多喘息空間。

陳正昇提及，南投縣因公受傷退停役人員有33位，但提出需生活協助申請的只有5位，希望未來弟兄們若有任何需求都能馬上提出，縣府很願意提供協助。
 

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