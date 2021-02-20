不滿被命令倒垃圾！23歲小兵「徒手施暴2士官」下場曝

▲陳姓小兵在陸軍裝甲兵訓練指揮部服役期間，因不滿被要求他倒垃圾而出手向2名班長施暴。（圖／翻攝Google地圖）

記者徐愷昕／新竹報導

服役已滿1年的陳姓士兵，因不滿軍中2名班長要求他到垃圾，且其中1人還不斷質問他不倒的原因，一氣之下竟徒手向2名班長施暴。案發隔月，陳兵遭處分退伍，同時也被依違反違反陸海空軍刑法中的「對長官、上官施強暴」等2罪，各處有期徒刑6月及3月，其中3月得易科罰金9萬元。可上訴。

2019年2月12日入伍的陳姓士兵，2020年3月間服役於陸軍裝甲兵訓練指揮部，並擔任運輸排一兵汽車駕駛兵，怎料，他明知林姓、張姓班長是其軍事長官，竟因不滿張姓上官要求他倒垃圾，以及林姓班長質問他不倒的原因，一氣之下衝去單位營部連營舍2樓，徒手抓住林的衣領，將對方從士官座位的椅子上拉起，並以三字經等粗俗話語辱罵林。

接著間隔約10分鐘，陳兵改赴連營舍4樓的寢室內，徒手將張推倒在地，且待他起身後，又接續持塑膠摺疊椅作勢欲毆打。案經新竹憲兵隊移送地檢署偵辦，陳兵被依違反陸海空軍刑法起訴。

新竹地院審理時認為，陳兵僅因細故就對長官及上官施暴，危害軍紀並損及部隊團結，更減損部隊長官的領導威信，行為實在不應該，但審酌他現在也才23歲，應是年輕識淺且思慮欠週，又考量他犯後坦承犯行、態度尚可，目前也已與2名班長調解並賠償完畢，對方皆同意原諒並給予機會，最後依「對長官施強暴罪」以及「對上官施強暴罪」，各處有期徒刑6月及3月，其中3月得易科罰金9萬元。可上訴。

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