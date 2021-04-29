「4個月草莓兵」狂嘴軍中訓練！替代役212字酸爆：我健身1天抵5天

▲對許多男生來說，當兵是一輩子難忘的回憶。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

網搜小組／周亭瑋報導

每當談起當兵話題，許多男生瞬間開啟話匣子，總能津津樂道一番。就有男大生抱怨，系上幾位「草莓兵」才服4個月兵役，還狂嘴軍中的事，更吐槽他健身1天，抵過他們5天的量，結果其中1句話露餡，反遭大票網友調侃狂嗆。

男網友在Dcard提到，「我看到系上幾個當完二階段的草莓兵，回來一直講當兵的事，我心裡就想，跟以前動輒兩年的役期比起來，到底有什麼好唉的？」

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後來，他的體檢出爐，竟有地中海型貧血，「呵呵這樣剛剛好，去當這種菜雞兵，根本不符我健身的標準，我在健身房訓練1天，可能抵他們5天的量，現在體檢出12天替代役，剛好旁觀可撥的草莓兵是怎樣的復健訓練法。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

最後，原po仍不忘吐槽，「4個月的兵那麼草莓，每次都只會嘴什麼軍隊裡的壓力跟環境，與外面自我要求健身不一樣，那麼乾脆不要當。」

po文一出瞬間成砲灰，大票網友狂嘲諷道，「等一下，我有沒有看錯，12天笑4個月的」、「你才草莓，當兵是在運動嗎？那大家都去健身房當兵就好啦？隔著螢幕都聞得到你的菜味」、「可悲文...下去」、「甲霸修營戰役期」、「誰給你的勇氣，12天笑4個月？在健身房練的那些肌肉好看而已，叫你照標準跑3000，直接讓你升天」。