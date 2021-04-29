　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「4個月草莓兵」狂嘴軍中訓練！替代役212字酸爆：我健身1天抵5天

國軍T65K2步槍。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

▲對許多男生來說，當兵是一輩子難忘的回憶。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

網搜小組／周亭瑋報導

每當談起當兵話題，許多男生瞬間開啟話匣子，總能津津樂道一番。就有男大生抱怨，系上幾位「草莓兵」才服4個月兵役，還狂嘴軍中的事，更吐槽他健身1天，抵過他們5天的量，結果其中1句話露餡，反遭大票網友調侃狂嗆。

男網友在Dcard提到，「我看到系上幾個當完二階段的草莓兵，回來一直講當兵的事，我心裡就想，跟以前動輒兩年的役期比起來，到底有什麼好唉的？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來，他的體檢出爐，竟有地中海型貧血，「呵呵這樣剛剛好，去當這種菜雞兵，根本不符我健身的標準，我在健身房訓練1天，可能抵他們5天的量，現在體檢出12天替代役，剛好旁觀可撥的草莓兵是怎樣的復健訓練法。」

健身男（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

最後，原po仍不忘吐槽，「4個月的兵那麼草莓，每次都只會嘴什麼軍隊裡的壓力跟環境，與外面自我要求健身不一樣，那麼乾脆不要當。」

po文一出瞬間成砲灰，大票網友狂嘲諷道，「等一下，我有沒有看錯，12天笑4個月的」、「你才草莓，當兵是在運動嗎？那大家都去健身房當兵就好啦？隔著螢幕都聞得到你的菜味」、「可悲文...下去」、「甲霸修營戰役期」、「誰給你的勇氣，12天笑4個月？在健身房練的那些肌肉好看而已，叫你照標準跑3000，直接讓你升天」。

ET快訊
台鐵區間車第8車廂起火　緊急停靠冬山站
快訊／趙傳認了！　已離婚陸籍妻11年
喝完玉米濃湯昏睡！她朦朧中甦醒：有東西在我嘴巴　起床記憶喪失
大雨狂灌！台南白河水庫永遠0進帳　在地人揭原因「故意的」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／「主管確診」諾富特飯店清空消毒　陳時中最新說明

老公要求當全職媽媽！堅持月給2萬「已經做很夠」...網一看全怒

台鐵區間快車開到冬山站竄火！運安會證實是「煞車起火」調查中

陳吉仲要潘忠政平心靜氣：蔡英文不是局外人　所有人都是局內人

請假刁難、職場霸凌！中研院被爆勞資糾紛　教團籲導正勞權環境

「4個月草莓兵」狂嘴軍中訓練！替代役212字酸爆：我健身1天抵5天

45級分考上高醫牙「敢給他看牙齒嗎？」　網曝1關鍵：為何不能

85秒廣播曝光！諾富特飯店遭清空　陳時中親證實「館內有人染疫」

電動車免收汽燃費立委喊不公！交通部擬採「全車重量、里程」收費

大雨狂灌！台南白河水庫永遠0進帳　在地人揭原因「故意的」

朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」

鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

柔道童媽落淚鞠躬「別再指責舅舅」　願原諒小四學長：不怪罪那孩子...

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

【Fred吃上癮】菜喳特別企畫！正宗特級廚師流魚香ROLLS食譜

鼓鼓「被拉泳褲」怒了！網揪關鍵畫面 是紅隊女星...他揭真相超大器

連2震！護理師急起身「聚集嬰兒」 民眾見肉身保護畫面...感動道謝

LIVE／「主管確診」諾富特飯店清空消毒　陳時中最新說明

老公要求當全職媽媽！堅持月給2萬「已經做很夠」...網一看全怒

台鐵區間快車開到冬山站竄火！運安會證實是「煞車起火」調查中

陳吉仲要潘忠政平心靜氣：蔡英文不是局外人　所有人都是局內人

請假刁難、職場霸凌！中研院被爆勞資糾紛　教團籲導正勞權環境

「4個月草莓兵」狂嘴軍中訓練！替代役212字酸爆：我健身1天抵5天

45級分考上高醫牙「敢給他看牙齒嗎？」　網曝1關鍵：為何不能

85秒廣播曝光！諾富特飯店遭清空　陳時中親證實「館內有人染疫」

電動車免收汽燃費立委喊不公！交通部擬採「全車重量、里程」收費

大雨狂灌！台南白河水庫永遠0進帳　在地人揭原因「故意的」

LIVE／「主管確診」諾富特飯店清空消毒　陳時中最新說明

日媒爆福原愛會拿走2孩監護權！律師戳破「最大關鍵」：不倫不一定會輸

UNIQLO、GU母親節優惠搶先開跑！夏日必備AIRism、洋裝限時59折起

腸子像被火燒！　國一男身高不到150僅26公斤　醫揭病因

老公要求當全職媽媽！堅持月給2萬「已經做很夠」...網一看全怒

王柏融狀況好5上再敲安　上一軍連2打席安打

馮紹峰、趙麗穎43億身家怎分？ 專家曝財產分割內幕

利率對房地產影響有限　14A總裁彭淮南：大幅提高利率會傷及無辜

驚險瞬間曝！聯結車爭道鬼切遭「巨獸夾擊」　車頭被撕開駕駛逃死

阪神隊友先得1分　陳偉殷戰中日一下化解二壘打危機

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

案1112跳舞4.5小時！　舞場百人照片曝光

台中7歲童現況曝光！父含淚進病房傻了：謝謝這份禮物

雨下對地方！全台各大水庫進帳

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

諾富特飯店清空！陳時中廣播致歉：造成不便感到歉意

全台變天大雨砲來了！7縣市發警報

全台水庫喝水280萬噸　最大贏家在這

案1112「跳舞4.5小時百人照」被曝光　舞蹈老師回應了

即／諾富特飯店清空！422機組成員集中檢疫

雨快停了！午後全台漸轉乾

稻江再遞停辦計畫　教育部證實：審查6月定案

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

機師染疫點找到了？居檢飯店遭令「清空消毒」

更多熱門

相關新聞

靠速成版軍、士官挑後備大樑？

靠速成版軍、士官挑後備大樑？

根據立法院預算中心的分析報告，我國服「軍事訓練役」的後備軍人，接受教育召集訓練的比例偏低，顯見這些只經過4個月訓練的役男，根本無法被視為國軍現行戰力，他們的訓練成效大概只能在紙上談談，真的送進部隊裡運用，可能苦到的還是基層連隊幹部！

陳以信遭爆沒當兵？　王世堅連環砲開嗆

陳以信遭爆沒當兵？　王世堅連環砲開嗆

退伍後最實用技能　學長親吐4字

退伍後最實用技能　學長親吐4字

「刺槍術」＝「雞肋」？

「刺槍術」＝「雞肋」？

退伍後最實用的技能？過來人曝「閃躲飄」3字箴言

退伍後最實用的技能？過來人曝「閃躲飄」3字箴言

關鍵字：

草莓兵當兵替代役役男

讀者迴響

熱門新聞

快訊／羅志祥不忍了！　IG預告八點公布大八卦

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

即／MC姐留言：我走了　猛鬼國宅墜下亡

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

案1112跳舞4.5小時！　舞場百人照片曝光

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

台中7歲童現況曝光！父含淚進病房傻了：謝謝這份禮物

拉鼓鼓泳褲惹議　晏柔中IG遭出征

印度缺救護車！他們「夾屍3貼」送亡母火葬

富豪生前留一手！3.4億遺產AV嫩妻一毛也拿不到

雨下對地方！全台各大水庫進帳

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

羅志祥耍人網友氣炸：以為很幽默嗎

徐若瑄「菸酒不離手」　老公忍1個月

更多

最夯影音

更多
朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」

朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」
鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面