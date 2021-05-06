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善耕365／921大地震後　她決心用社區服務修補無數家庭的巨大裂痕

▲（圖／善耕365 攝）

圖、文／善耕365

走進南投山腳旁的芳美社區發展協會據點，於921大地震後成立至今，混合著走過災難的人情味，據點有孩子的笑聲及有長輩的寒喧，橫跨世代的人生百味在此經歷日常。其中的 常務監事—陳淑雲老師在忙碌的一天裡，不用煽動巨大的願景，而是用深刻的了解及陪伴，在每日的人來人往的社區據點裡，精釀出居民們彼此的牽絆。

見證921天地呼嘯的震撼，家家戶戶傷亡的慘況，因而使「她」投入社區

陳老師談起九二一，仍歷歷在目的表示：「那一夕之間摧毀了一切，走出馬路一看好多房子整個倒塌，不然就是原本四樓下墜成二樓，道路也變得殘破不堪，家家戶戶都有死傷。我們家真的很幸運沒有倒，那時就搭帳篷、避難所幫忙煮大鍋菜…同時還帶著5個孩子。」會投入社區服務，也是因為921那樣慘痛的場景，一直印在陳老師的心頭，陳老師本身就是南投在地人，對這地方有著深厚情感，九二一發生後，當下大家都很需要支持及牽絆的力量，這樣的使命感讓她開始思考著能為社區的大家做點什麼。

草創協會時期一邊要照顧著五個幼小的孩子，同時處理著社區重建等事務。採訪的同仁忍不住向陳老師說：「當時一定很累吧很辛苦吧！」老師回答：「那時好像也不覺得累或辛苦，就是遇到了就面對、解決困難沒法選擇，這樣一步一步走了過來。」

▲ 921大地震後社區照片，當時全倒房屋有160棟，半倒有101棟，圖/陳老師 提供。

40歲開始學電腦寫計畫，為社區打開新的路

陳老師一天的開始，七點出門買菜，然後進到社區據點為長輩們煮菜，並安排長輩學習的課程，中午過後又開始處理課輔班孩子的餐食，從早忙到晚上再繼續處理協會文書庶務。不僅僅是社區每日料理的媽媽，更是社區發展的靈魂人物，原先鄰里間的陌生，到後來讓居民們意識到大家是一個生命共同體，每個人都是社區的一份子。芳美社區發展協會曾推動「社區福利化」得到內政部肯定，曾獲得全國優等與卓越社區榮譽。

▲ 芳美社區發展協會常務監事—陳淑雲老師。

陳老師說：「 一切都不輕鬆，但從中覺得很充實」。為了煮大鍋菜去考丙級證照，為幫社區協會投補助案寫計畫， 40歲開始自學電腦一指一指的慢慢練習打字，剛開始常忘記存檔，好不容易打完資料結果通通消失。」

協會走過20年，每個月皆有長輩及孩子家訪，並透過定期的社區調查來安排規劃課程，陳老師：「雖然從早忙到晚，但自己也學習到很多不同技能。」

▲ 左圖:陳老師在社區長輩們捐助搭建的廚房，烹煮社區長輩及孩子每日的餐食。為了讓大家有更多選擇，每餐堅持要有六菜一湯，讓居民有更多選擇。右圖: 一面照顧孫女一面煮飯。

做人與人間的調和劑，了解每個家庭、每位成員的形狀

陳老師深入了解社區居民的需求，設計對大家有幫助的課程及計畫。目前有太鼓、樂齡、紙藝、韻律、延緩失能等課程。每位來據點的長輩，陳老師也會一一了解他的家庭背景，她說道「每個長輩的家庭狀況都不一樣，要讓社區相處融洽其實也不容易。」有時要面對帶有自身權威感的長輩進入社區的團體生活，就要懂得如何調和；比方說做菜時，長輩有各堅持的方法，有時就吵了起來。這時我們就會介入，因為了解每個長輩有不同的人生故事，所以也能夠用不同的方式來向他溝通，這樣大家才會相處融洽。」有位長輩從社區據點中得到支持，有時每隔一個小時就走過來看據點開門了沒，有沒有哪裡需要幫忙，相當喜愛社區據點中的生活。

▲ 重陽節舉辦的洗腳活動讓長輩及家長們感動落淚。圖/芳美社區發展協會 提供

「前陣子南投有3歲男童遭虐打死的社會事件，真的很擔心同樣的事件再發生。希望有社區做為家庭的後盾，減輕弱勢家庭的一些負擔，也許可以避免這樣的憾事發生…」陳老師認為社區服務不是要取代家庭功能，而是減少風險；「因為這邊青壯年人口不得以必須到外面工作，那協會就幫忙照顧好地方的長輩跟小孩。」除了長輩服務，芳美社區開立免費課輔班，照顧弱勢家庭的小朋友，目前服務20多位小孩，進行課業上的輔導，才藝教學與品格上的教育。每個月都會進行一次家訪，了解家庭環境所需，以及讓家長了解孩子的學習狀況。老師說：「我只怕做不好，需要服務的人沒來社區（我不知道他們在哪裡，他們不知道我在哪裡）。」

▲ 學校老師寫信感謝課輔老師的教學與協助。

「成績不好又弱勢的孩子在學校，容易被忽略，不過有孩子在課輔班經過老師用心的1對1教學。從27分進步到97分！孩子很聰明只是需要資源及老師將他們引導上來，除了成績的成長外，更有孩子得到學校的品德獎呢！」

▲左：孩子們吃完晚餐後主動自己洗碗。右：孩子製作的可愛春聯。

被遺忘的社區 ，「人」就是最難的經營….

「遇到吃緊付不出電費及孩子伙食費，都努力克服了過去，但人真的是最難的…」遇到錢不夠的情況，老師都自己處理，不浪費掉任何物資，連換沙窗都是自己來，很惜福的在經營社區。

芳美社區雖然位在南投市，但不算熱鬧的都會，也不算偏鄉的區域，卡在中間，交通不方便、年輕人少，陳老師說這裡是個容易被遺忘的角落，課輔班因要陪孩子到晚上，招募也會有工時問題，人實在不容易找。「現在其實每個活動都需要志工，這邊的志工都10幾年了，都老了，年輕志工招募不易，因為年輕人都有經濟壓力，哪能投入志工行列呢！」每找到一位人員都費了好大的功夫。所幸後來，念生物科技的碩士兒子跨領域返鄉投入社區，注入新元氣。兒子說：「當初因被協會的理念感動，決定返鄉從事社區服務，幫忙寫案子、擔任課輔班老師，能做好事，又能彌補人力上的缺口。」

▲ 陳老師的兒子也投入社區服務，為孩子設計各種課程。

作為社區裡少有的返鄉青年，他說到服務中最感動的一幕：「曾一度害怕課輔班無法營運下去，告知孩子們課輔班可能會沒有了…結果孩子們哭成一團。所以更決心要在這裡投入更多，一定要盡可能的做下去，自己其實也從中學習到很多，從沒想過要離開。」

▲ 陳老師與小美(化名)

陳老師正與小朋友聊天。雖然課輔班主要招收國小的弱勢家庭孩童，但才剛上中班的小美(化名)，媽媽因疫情在越南無法返台，平時爸爸工作忙碌，小美下課後便來到社區據點，由課輔老師們協助照顧。從原先不太會講中文無法跟人溝通，因為來課輔班認識朋友，一起玩耍互動，中文進步神速。

看見長輩與孩子笑容，就有持續前進的力量！

歷經921災後，透過社區據點的各項活動設計，為居民的記憶增添多點溫馨有趣的光景。陳老師說：「我是社區的靈魂人…大都時間都在社區，其次是家裡。當然若同時遇家務與社區事時，我就選要緊的先做。」

▲ 陳老師與孩子們遊戲中。圖/芳美社區發展協會提供

陳老師從921地震一路走來，20年始終如一，最重視的是服務的品質「要好還要更好！不辜負支持我們的鄉親父老，這是我的願望。」看見據點辦的活動大家出席率很高，看見大家在其中的笑容，及在社區產生了聯繫及情感，是無法取代的能量—這就是關於她社區服務的日常信仰。

原文取自【善耕365公益媒合平台】

【機構資訊】
南投縣南投市芳美社區發展協會
地址：南投縣南投市振興巷47弄1號
電話：049-2221829

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