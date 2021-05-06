入獄10個月！　六四非法集結案黃之鋒判決出爐

▲前香港眾志秘書長黃之鋒。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

壹傳媒集團創辦人黎智英等26人遭控於2020年6月4日在維園舉行非法集結。該案中，包括黃之鋒在內的4名被告今（6）日在區域法院判刑確定。黃之鋒被判入獄10個月、岑敖暉判囚6個月、袁嘉蔚及梁凱晴均判入獄4個月，而同案另一被告朱凱廸則押後至6月11日與黎智英等其餘19名被告再提訊，以確認他的答辯意向。

▲香港眾志前秘書長黃之鋒（圖左）涉六四維園非法集會遭判10個月徒刑。（圖／路透社）

《東網》報導，針對4名認罪被告的案情指，2020年4月支聯會向警方申請在6月4日舉行維園集會，以悼念六四事件31周年，預計將有5至10萬人參與。衞生署認為群眾難以實行防疫措施，加上若有參與者確診，技術上難以追蹤接觸者，不建議舉辦集會。經過與支聯會商討安排後，警方認為集會屬高風險活動，遂於6月1日正式發出通知，禁止支聯會舉行六四集會。

直至6月4日傍晚6時許開始，人群開始在維園周邊聚集，支聯會成員帶頭往維園足球場前進，期間有人把警方設置的鐵馬移開。支聯會隨後發表政治演說，同時高喊有關六四事件的口號和歌曲。過程中，包括黃之鋒在內的4名被告穿黑衫手持蠟燭坐在足球場，身旁放着白花。

辯方律師求情時指出，該集會和平有序進行，沒有損壞任何財物，而且集會僅限維園，對公眾所造成的不便相對微不足道。考慮到被告的背景及在第一時間認罪，故希望法庭可以先索取社會服務令，若認為需判處監禁，則建議法庭以緩刑方式處理。