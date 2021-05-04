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港15天內爆99校學生「上呼吸道感染」　停課5日師生強制檢測

▲香港近半個月有99間小學或幼稚園學生爆發「呼吸道感染」症狀。（圖／CFP）

▲香港近半個月有99間小學或幼稚園學生爆發「呼吸道感染」病例。（圖／CFP）

文／香港01

食物及衞生局週一（3日）深夜刊憲強制檢測公告，有42間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，因症狀與新冠病毒病相似，被納入強制檢測公告，名單包括高主教書院小學部、根德園幼稚園及國際英文幼兒園(紅磡校舍)。

▲▼香港,維多利亞港,。（圖／CFP視覺中國）

▲香港受印度變種新冠病毒入侵，近日再傳多所小學及幼稚園學生有疑似新冠肺炎症狀出現。（圖／CFP）

師生及訪客必須最遲本週四（6日）完成檢測，或最遲本週六（8日）交回樣本瓶。衞生署因應近日錄得學校爆發上呼吸道感染和流感樣疾病個案持續增加，會要求學校即時停課五天，連同上述42間學校，近半個月共有99間學校爆發上述傳染病。

衞生署衞生防護中心表示，近日（4月18日至5月3日）共錄得有99間學校爆發上呼吸道感染和流感樣疾病個案，包括72間幼稚園／幼兒中心和27間小學，涉及逾650人。當中有42間學校包括30間幼稚園／幼兒中心和12間小學，為周一錄得的新增個案。

發言人表示，中心已採取最嚴謹的預防措施，一旦接獲學校呈報校內爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，會要求學校即時停課5天，並向學校所有員工及學生發出2019冠狀病毒病強制檢測令，以及早發現潛在患者，從而減低在學校和社區傳播的風險。

由於個案持續增加，中心強烈呼籲市民應提高警覺，預防感染，近日已向學校和醫生發信，呼籲他們提高警覺及採取相應措施，學童如發燒不論有否呼吸道病徵，都不應回校，並應立即佩戴口罩和盡早求醫。學校應每日為所有學生在抵校時量度體溫，識別發燒學童。中心亦呼籲醫生保持警覺，為所有出現急性呼吸道感染病徵的患者安排採集樣本作呼吸道感染檢測。

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