首度公開「秘密武器」！　港「懲教黑豹部隊」多次押解黎智英　

▲港懲教署的「黑豹部隊」多次出動押解黎智英。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

香港懲教署署長胡英明接受《紫荊》雜誌採訪，透露懲教署也有一屬於自己的「秘密武器」，類似警務處反恐部門的「區域應變隊」，俗稱懲教「黑豹部隊」。他也首度公開證實，日前，壹傳媒創辦人黎智英每次出庭，都是「區域應變隊」人員負責押解。

胡英明表示，「懲教管理制度亟待與時俱進，以配合社會需要向多元化發展。」和香港警務處的反恐部門類似，懲教署也有屬於自己的秘密武器「區域應變隊」。這支精銳隊伍隸屬押解及支援組，以黑豹作為隊徽、「隨時候命、隨機應變」為口號，俗稱懲教「黑豹部隊」，負責高風險押解工作及處理院所緊急事故，並提供快速及機動的支援。

▲和香港警務處的反恐部門類似，懲教署也有「秘密武器」，緊急應變隊和區域應變隊。（圖／翻攝 《紫荊》雜誌）

他也首次證實，香港國安法實施後，因應保安風險及實際情況，區域應變隊已經負責了多次高風險在囚人士的押解工作。日前，涉嫌違反香港國安法「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」壹傳媒創辦人黎智英多次出庭時，均由區域應變隊人員負責押解，由俗稱「鐵甲威龍」的押解重犯的囚車押送。

「區域應變隊」於2016年成立，作風低調，在2019年修例風波中，因支援香港警務處而出任特別任務員警，這支精銳部隊才浮上水面。至於要如何進入「區域應變隊」？

胡英明表示，區域應變隊隊員需先經過挑選，成功通過後進入為期11周的特訓和演習，此外可以裝備催淚彈及橡膠子彈的防暴槍、布袋彈長槍、伸縮警棍、胡椒珠發射器、胡椒泡沫噴劑等低致命武器，也可配置點38口徑手槍，應付防暴工作。

▲香港懲教署署長胡英明。（圖／翻攝 《紫荊》雜誌）

胡英明說，其他國家的監獄也有類似的部隊，但不適合於香港用，大家法例和文化不同，一定要自己開發一支部隊，所以這幾年來無論是戰術也好，裝備也好，都在不斷自行研發。

因保安理由，他不願透露現時部隊的編製，未來還會因應時局，再加大編製，包括持續發展戰術和裝備，以便在合適的環境出動。

據《星島網》3日介紹，自1920年獨立於警隊後，懲教署（時稱監獄署）開始專責管理全港的監獄設施，至今已經走過一個世紀。 作為香港六大紀律部隊之一，懲教署是刑事司法體系的最後一環，履行懲教並重的任務。