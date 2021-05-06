新冠病毒「攻頂」聖母峰　17染疫登山客空運下山急救

▲新冠疫情攻陷喜馬拉雅山脈。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

位於喜馬拉雅山脈的尼泊爾，近日確診的新冠患者呈現大爆發，甚至蔓延到偏遠地區，導致多名登山客與導遊確診。不過，尼泊爾照樣發放攀登聖母峰的登山證，同時試圖淡化疫情，僅強調「只有聽說傳染肺炎，並沒有確診新冠病毒」。

當地媒體5日報導，外國登山客與當地導遊等17人疑似傳染新冠病毒，從道拉吉里山峰（Mount Dhaulagiri）移往加德滿都檢查，目前確診疫情並接受治療。

加德滿都醫院發出警告，登山客因山上血氧濃度較低、免疫力較弱，傳染與發病機率非常高。數百名登山客與夏爾巴人卻仍無視危險，目前停留聖母峰基地隔離，準備攀登8849公尺高頂峰。

尼泊爾疫情當下堅持重啟登山業，否認基地出現確診病例，更在今年發放408份「世界最高峰」登山許可證，獲得數百萬美元利潤。登山業是尼泊爾當地極為重要收入來源，去年疫情下曾關閉聖母峰等多處登山勝地。

來自波蘭登山客米哈斯基（Pawel Michalski）在臉書表示，自己與30多名呼吸困難登山客被直升機運至加德滿都，檢查後確診新冠病毒。另一名登山客戴維斯（Steve Davis｝則發文紀錄4月從基地空運到醫院經歷，現確診新冠病毒，但因政府宣布禁止國內及國際航班，停留尼泊爾接受治療。

▲尼泊爾單日確診數創新紀錄。（圖／路透）

尼泊爾疫情嚴峻，確診數量快速攀升，從3月初每日低於100例確診到本月4日單日逾7500例，與鄰國印度一同遭疫情肆虐，疫苗接種工作近乎停滯。加德滿都醫療資源本就缺乏，確診病患持續湧入導致醫院癱瘓，政府只能盡力將民眾限制室內，防止疫情持續擴散。