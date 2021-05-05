「立夏」節氣4生肖走金旺運　單身屬龍迎接愛情開花結果

文／命理老師 邱彥龍

天氣越來越熱，感覺夏天的腳步已經近了，5月5日節氣正式進入立夏，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，馬、雞、龍、牛等四個生肖會在5/5~5/21號走金旺運，這四個生肖想要累積財富或做長期理財規劃的話，一定要把握今年立夏時節，不要浪費時機。

▲進入立夏節氣，四生肖運氣最旺。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash，下同）



邱彥龍老師表示，5月5日下午14:47分進入立夏，月令轉換癸巳，癸水為老陰星，大環境會受到病毒、陰邪、口舌是非、負能量、情緒起伏震盪影響，但無須太過恐慌，只要自我防護，心念保持光明，在面對負能量時，儘量保持三不「不聽、不說、不看」，運氣自然會變好。

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邱彥龍老師分析，2021年立夏這段時間（5/5-5/21）運氣最旺的四個生肖，分別是：

Top4 ： 馬

屬馬的朋友，這段期間行動力強，會受到眾人矚目，雖然會有些委屈，但不要放在心上，只要心胸放大、謹言慎行，要財得財，要感情有感情。只要記住心情保持快樂，就會有許多意外的驚喜，但勿碰酒色財氣，方能避災。

Top3 ：雞



屬雞的朋友，從年初的迷惘到立夏，慢慢思路已經清晰明瞭，對自己的方向逐漸定好位，長時間醞釀的大財運即將到來，雖然比較慢，但是可以有不錯的收穫，只要行動積極、財運就會開啟。感情上有機會遇到心儀的對象，容易被對方的智慧與沉穩所吸引；但切記小人會回來找，且具攻擊性，記得閃遠一點。

Top2 ： 龍



屬龍的朋友，多多誇獎與關心周邊的人，會有很好的人緣與財運，而且還會有新的客人上門帶來財富，做事不要著急上火，雖然事業工作上，會遇到人家找麻煩、被冤枉的情形，但不需感覺不舒服，記得這段立夏時節會有神明眷顧；單身男、女容易跟有緣人不期而遇，可以趁此時告白，現成開花。

Top1 ： 牛



屬牛的朋友，只要自我衝刺，將果實累累。多說甜言蜜語，錢財自然滾滾而來。立夏這段時間，屬牛的朋友，非常積極在事業與工作上，會有許多貴人出現幫助，因此會學習到許多的經驗與智慧。出遠門花費較大，但可以有良好的收穫，讓大財入港。單身的男女則容易遇到前世的情人或良緣。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師