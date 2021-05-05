　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「立夏」節氣4生肖走金旺運　單身屬龍迎接愛情開花結果

文／命理老師 邱彥龍

天氣越來越熱，感覺夏天的腳步已經近了，5月5日節氣正式進入立夏，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，馬、雞、龍、牛等四個生肖會在5/5~5/21號走金旺運，這四個生肖想要累積財富或做長期理財規劃的話，一定要把握今年立夏時節，不要浪費時機。

▲進入立夏節氣，四生肖運氣最旺。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash，下同）

邱彥龍老師表示，5月5日下午14:47分進入立夏，月令轉換癸巳，癸水為老陰星，大環境會受到病毒、陰邪、口舌是非、負能量、情緒起伏震盪影響，但無須太過恐慌，只要自我防護，心念保持光明，在面對負能量時，儘量保持三不「不聽、不說、不看」，運氣自然會變好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱彥龍老師分析，2021年立夏這段時間（5/5-5/21）運氣最旺的四個生肖，分別是：

Top4 ： 馬

屬馬的朋友，這段期間行動力強，會受到眾人矚目，雖然會有些委屈，但不要放在心上，只要心胸放大、謹言慎行，要財得財，要感情有感情。只要記住心情保持快樂，就會有許多意外的驚喜，但勿碰酒色財氣，方能避災。

▲節氣、運勢、朋友（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

Top3 ：雞

屬雞的朋友，從年初的迷惘到立夏，慢慢思路已經清晰明瞭，對自己的方向逐漸定好位，長時間醞釀的大財運即將到來，雖然比較慢，但是可以有不錯的收穫，只要行動積極、財運就會開啟。感情上有機會遇到心儀的對象，容易被對方的智慧與沉穩所吸引；但切記小人會回來找，且具攻擊性，記得閃遠一點。

▲節氣、運勢、朋友（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

Top2 ： 龍

屬龍的朋友，多多誇獎與關心周邊的人，會有很好的人緣與財運，而且還會有新的客人上門帶來財富，做事不要著急上火，雖然事業工作上，會遇到人家找麻煩、被冤枉的情形，但不需感覺不舒服，記得這段立夏時節會有神明眷顧；單身男、女容易跟有緣人不期而遇，可以趁此時告白，現成開花。

▲節氣、運勢、朋友（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

Top1 ： 牛

屬牛的朋友，只要自我衝刺，將果實累累。多說甜言蜜語，錢財自然滾滾而來。立夏這段時間，屬牛的朋友，非常積極在事業與工作上，會有許多貴人出現幫助，因此會學習到許多的經驗與智慧。出遠門花費較大，但可以有良好的收穫，讓大財入港。單身的男女則容易遇到前世的情人或良緣。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

ET快訊
諾富特驚爆「一般客、居檢者混住」　桃市府證實了
扯！每年500噸垃圾跨海送過來　金門驚見「塑膠姊夫」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

夫妻月薪「相加10萬」積蓄被房貸榨乾　新婚嬌妻：生小孩會很可怕

「立夏」節氣4生肖走金旺運　單身屬龍迎接愛情開花結果

菜鳥4層樓工地報到　聽老鳥一段話…傻眼喊「會死人」馬上辦離職

快訊／水神夜襲「大雨彈」灌入！第一道梅雨鋒面生成掃台　雨區曝光

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客瘋狂巴頭：少年仔，你媽功夫不錯

飄爛蘋果味＝糖尿病！醫分析「這5種味道」超危險：很多人沒感覺

金門海漂豬檢出非洲豬瘟陽性！產品禁止輸台一週

網爆諾富特隱匿70人入住紀錄　若有確診將「連署提告」

寫給「每天都想離職」的人！台日社畜共感淚推　狂賣21刷

華航群聚再+2！今年本土病例分布集中桃園、雙北

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

是元介撇分手！溫馨接送李千那　被跟拍有疙瘩「連換3區約會」

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

麵包店員誤開發票...80元變80萬 擔心被課稅4萬元！店家：是壓力

以為養到小小狗...3年後變90kg！　遇「詐騙巨嬰汪」爸傻：比我還重

夫妻月薪「相加10萬」積蓄被房貸榨乾　新婚嬌妻：生小孩會很可怕

「立夏」節氣4生肖走金旺運　單身屬龍迎接愛情開花結果

菜鳥4層樓工地報到　聽老鳥一段話…傻眼喊「會死人」馬上辦離職

快訊／水神夜襲「大雨彈」灌入！第一道梅雨鋒面生成掃台　雨區曝光

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客瘋狂巴頭：少年仔，你媽功夫不錯

飄爛蘋果味＝糖尿病！醫分析「這5種味道」超危險：很多人沒感覺

金門海漂豬檢出非洲豬瘟陽性！產品禁止輸台一週

網爆諾富特隱匿70人入住紀錄　若有確診將「連署提告」

寫給「每天都想離職」的人！台日社畜共感淚推　狂賣21刷

華航群聚再+2！今年本土病例分布集中桃園、雙北

統一派古林睿煬挑戰屠龍9連勝　味全由林子昱先發拚止敗

牛排店調戲帥廚！女客點全熟「愈硬我愈愛」　他秒逃難：我還想努力

網挖飛輪海昔受訪片段…發現辰亦儒「早爆3大料」！笑讚：真瓜主

想轉戰拓荒者？愛神：誰不想和里拉德聯手　洛夫稱波特蘭很特別

【房地合一2.0】「近乎免稅」技巧大公開！400萬免稅＋10%的關鍵

婚後買房共同持有最公平？房屋「共同登記」優缺點一次看

夫妻月薪「相加10萬」積蓄被房貸榨乾　新婚嬌妻：生小孩會很可怕

小S自誇「美到被女兒模仿」15歲Elly拍時尚片　網笑：媽媽指點

曾到過酒吧！華航群聚再+2　急診醫曝嚴重性：事態令人擔心

追求失敗傳訊討債「還我3000」！女子氣炸公審　過程曝光遭罵翻

3柯基嬉戲打鬧！牠倒地自嗨狂扭　下秒同伴離場未察覺...網：尷尬了

生活熱門新聞

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

水神夜襲灌大雨！首道鋒面掃台

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

華航群聚再+2！今年本土病例分布集中桃園、雙北

網爆諾富特隱匿70人入住紀錄　若有確診將「連署提告」

5月5日「立夏」節氣4生肖超旺

豬農願意「委屈」娶女醫師！他嘆：是真愛

飄爛蘋果味＝糖尿病！醫分析「這5種味道」超危險

國一14歲當爸！大學「升格3寶爸」全班震撼

首波梅雨鋒面明雨區更大、更廣

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

更多熱門

相關新聞

最容易招小人的3星座！Top 1太意外

最容易招小人的3星座！Top 1太意外

每個人一生中都會碰到許多人來來去去，會有志同道合的好朋友、好夥伴，當然也會有彼此不對盤的人，最可怕的是遇到喜歡在背後偷偷暗箭攻擊、陷害你的小人。幾乎沒有人沒犯過小人，可能是工作上、可能是朋友圈裡，而12星座中又以以下3個星座最容易招小人、被盯上，快來看看你上榜了嗎？

12星座「心裡只有你」的鐵證！網羞喊：一放假就黏著

12星座「心裡只有你」的鐵證！網羞喊：一放假就黏著

星星教授安格斯5月星座運勢

星星教授安格斯5月星座運勢

最適合當好朋友的3個星座

最適合當好朋友的3個星座

12星座一周運勢0503-0509

12星座一周運勢0503-0509

關鍵字：

邱彥龍命理運勢立夏生肖

讀者迴響

熱門新聞

潑蟑5嫌全到案　犯案後呼：完蛋了

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

諾富特爆一般客、居檢者混住　桃市府證實：未獲申請

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

慎！炸魚噴蟲！油鍋滋滋響：可以加菜

水神夜襲灌大雨！首道鋒面掃台

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

即／SWAG復活了！3大改版方案出爐

酒店妹喝醉被撿　醒來崩潰：不要

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

華航群聚再+2！今年本土病例分布集中桃園、雙北

更多

最夯影音

更多
莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽
《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面