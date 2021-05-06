闖空門畫面曝！賊赴警局做筆錄帶5800ml空桶　理由很「現世報」

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮2日發生一起住宅竊案，警方鎖定1輛懸掛失竊車牌的小客車涉案，5日循線南下台中市龍井區逮獲3名竊嫌，並當場查獲安非他命毒品，其中林姓嫌犯（48歲）因長期拉K導致膀胱萎縮，自帶尿桶應訊；警方訊後將3人依竊盜罪嫌移送法辦。

▲苗栗警方5日南下台中逮3名竊嫌，其中1人帶5800西西的水桶進警局。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，2日接獲民眾報案，稱自家住宅遭人入侵並竊走約有7、8萬元的3隻小豬撲滿及手錶、測量儀等財物，損失將近20萬元。警方隨即組成專案小組，在抽絲剝繭調查中，掌握3名犯嫌身分。除其中1人為竊盜通緝犯外，3人均行蹤不定。

▲▼監視器畫面顯示，2名竊嫌侵入住家後到處尋找下手目標，其中1人還將裝有7、8萬元的撲滿放進贓車內，警方循線南下逮捕3嫌。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方調查後發現，3嫌為躲避查緝，先至租賃車行租用車輛，再偷竊車牌犯案，經專案小組努力之下，順利掌握竊嫌落腳處所，4日由竹南分局專案小組持拘票赴臺中市龍井區順利拘獲3名犯嫌，查扣竊盜所用的破壞剪、犯罪部分所得及安非他命等贓證物，因掌握事證明確，犯嫌只好俯首認罪。

此外，警方發現，其中林姓犯嫌更因長期施用毒品，造成膀胱已萎縮嚴重，10至15分鐘就必須要上一次廁所，自己卻又不願意包尿布應訊，只好自備大型保特瓶充當尿桶。警方也呼籲，毒品具有成癮性，一旦吸食便難以戒除，毒品亦具有濫藥性，需一次次增加劑量，最後將造成身體器官或腦部受損，甚至是終身的遺憾。

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