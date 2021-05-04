驚險畫面曝！大貨車載怪手水庫清淤　勾電纜扯倒電桿險砸爛後車

▲1輛載著怪手的大貨車前往鯉魚潭水庫清淤時，行經苗52線卓蘭鎮路段時，不慎勾到電纜線，導致整根電桿斷裂，險砸中後方休旅車。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名陳姓駕駛，2日開著載有怪手的大貨車，準備前往鯉魚潭水庫進行清淤工程，行經苗52線卓蘭路段時，後方怪手不慎勾到上方電纜線，導致整根電桿被扯斷倒在路上，剛好後方跟著1輛休旅車，差點被扯倒的電桿擊中，所幸駕駛閃得快，才沒釀成更大的意外。

警方表示，因旱象持續嚴重，這輛 大貨車正要載怪手前往鯉魚潭水庫清淤，怎料行經至苗52線9.5公里卓蘭鎮路段時，陳姓駕駛未注意怪手高度，直接勾到路旁的電纜線，但駕駛並未發現有異，仍然繼續前進，才會拉扯電纜線，硬生生將電桿拉倒。

警方調閱行車記錄器後發現，當時大貨車後方跟著2部小客車，電桿斷裂時，正好倒在2車中間，只見前方小客車一個向右閃躲，成功避開被砸到的危險，但後方休旅車閃避不及，輾壓到倒下的電桿，整台車彈跳了一下，所幸只有車身輕微損傷，沒有造成人員的受傷。

電桿倒下後，也造成附近約100多戶停電狀況，經台電人員緊急搶修後，隨即恢復供電。不過警方也強調，這輛大貨車因未注意高度而不慎勾到電桿，造成電桿倒塌，將處3000至9000元罰鍰。

Her今天推出「專櫃熱銷明星小物組」7選1，原價1960元，特價555元。

►苗栗影城爆員工偷拍！正妹如廁抬頭驚見一顆鏡頭 網轟：真噁心