G7外長會議公報首次列入台灣　總統府：顯見國際肯定抗疫成就

記者陶本和／台北報導

針對七大工業國集團（G7）外長會議5日發布公報，支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA），並同時強調台海和平穩定的重要性等相關議題。總統府發言人張惇涵表示，這是G7外長會議公報首度列入台灣，顯見國際社會對台灣抗疫成就的肯定，以及對區域和平穩定的高度關注。

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



對於G7外長會議公報首次列入台灣，張惇涵表示，這再次顯示台灣透過民主制度、人民團結一致的防疫成功，獲得國際社會的高度肯定；更再次印證台海的和平穩定，已經從兩岸關係的範疇，提升至印太區域，甚至成為全球高度關注的焦點。

張惇涵說，無論在維護區域和平穩定，或者致力於貢獻全球共同抗疫，台灣都充分展現「Taiwan Can Help」以及「Taiwan is helping」的良善力量，獲得國際社會的堅定支持。

張惇涵表示，台灣與G7成員國皆共享民主、自由、人權等基本價值，我國政府樂見G7外長共同支持台灣有意義參與世界衛生組織，並高度關切區域安全局勢。

張惇涵強調，台灣將與G7成員國持續深化合作夥伴關係，持續為全球人類健康福祉，以及印太區域的和平穩定與繁榮發展，堅定貢獻最大的正面力量。