3歲女兒「和同學在家玩一周」　媽帶給觀音收驚！得知原因很心疼

▲原PO表示，觀音菩薩說「小弟弟」比女兒還小，還跟女兒要糖果吃。（示意圖／翻攝免費圖庫stocksnap）



記者陳俊宏／綜合報導

「我當下真的很毛！」一名媽媽分享3歲女兒的行為有異，於是帶去給觀世音菩薩收驚，這下才知道是有一名「小帥哥弟弟」在和女兒玩。不過，後來的發展讓媽媽直呼，很心疼小弟弟。

這名媽媽5日在「靈異公社」臉書社團說，阿嬤上個月因跌倒住院，上周就帶女兒去醫院看阿祖，但從醫院回來後，每天晚上女兒都會哭醒，不然就是在玩，從半夜玩到天亮或哭到天亮，連親戚都說女兒的黑眼圈跑出來了，而且自己也顧得很疲累。

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原PO描述，晚上洗澡的時候，女兒自己在房間笑得很開心，還說有同學在跟她玩、躺在她旁邊，有時說同學在房間外的帳篷裡面，但女兒還沒上幼稚園根本沒同學，「我當下真的很毛」。

▼小弟弟和原PO女兒玩。（示意圖／翻攝免費圖庫stocksnap）



「這樣持續一個禮拜，真的受不了了」，原PO表示，5日晚間就帶女兒去家裡附近的觀音佛祖廟收驚，觀音佛祖一看就說「是小帥哥哦～是弟弟在跟妳女兒玩」，跟回家的小弟弟比女兒還小，還跟女兒要糖果吃。

原PO心想，「難怪我女兒有時都會說『喝奶奶』、『滴滴滴滴』…等一直亂說，她以前從來沒有這樣過。後來觀音佛祖交代我女兒，回家後要跟弟弟說不能再來了，媽媽會生氣。」

「回家之後玄的事情來了！」原PO說，她叫女兒跟弟弟說不能再來了，媽媽會生氣，「結果我女兒照著我的話說，後來笑笑對我說：媽媽，弟弟說好」；本來晚上不睡覺的女兒，已經安穩睡著了。

▼原PO女兒在收驚回來當晚就安穩睡著。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）



原PO表示，其實內心有點心疼小弟弟，跟家人討論覺得弟弟應該是在醫院離世，或是被墮胎之類的，弟弟可能沒惡意，只是想要女兒陪祂玩，希望弟弟離開後 可以跟著觀音佛祖去修行。

原PO回應網友的問題說，帶女兒去收驚，神明都說女兒看得到，且家人也都有這種體質；小弟弟沒能好好活在這世界上，真的很難過也很心疼。她在網友的建議下，會找時間在家中唸經迴向給小弟弟。

其他網友則心酸留言，「好心疼！希望祂能投胎到好人家去」、「南無觀世音菩薩，希望這乖巧的弟弟能找到好人家」、「弟弟好乖，希望菩薩能看在祂如此善良的份上，帶領祂去一個好人家！」