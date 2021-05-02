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聖王公降駕「跟仙妃修行」　過世奶奶入夢：我要離開了

▲▼ 廣澤尊王大會師。（圖／記者翁伊森攝）

▲廣澤尊王又稱保安廣澤尊王、郭聖王、翹腳仔神、聖王公。（圖／資料照／記者翁伊森攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「即便人有再多的情感，最終還是都有放下的那天，過程很痛，可是結果很美⋯」一名女網友分享夢到離世的奶奶，後來請示家中的兩尊神明「聖王公」廣澤尊王、妙應仙妃，「祂們說奶奶來跟我道別，她要離開了。」

「奶奶的生命停留在2017年⋯」當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，記得那時候奶奶得了帕金森氏症，手會一直抖，腳也沒有力氣，一個走不穩跌倒摔斷腿；開刀後，因為年紀大了，一些併發症全都出來，短短3、4個月的時間就離世。

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原PO回憶， 奶奶住院的時候，一直來返普通病房、加護病房，也被插管好幾次，最後也是因為呼吸道閉合，爺爺捨不得奶奶受苦，放棄急救；放棄急救後，爸爸跟醫院提出要留一口氣回家，奶奶也一直吵著要回家。

原PO表示，後期奶奶其實有時候都是胡言亂語、神智不清，所以醫院安排奶奶出院，可能是迴光返照吧，回家後奶奶像正常了一樣，還說回家感覺真好；然後奶奶還看著電視，講話正常，精神也不錯，可是第二天過後，幾乎都是睡覺的狀態，叫她也頂多眼皮動一動沒有再張開眼，大約3、4天後就離開。

▼原PO夢到奶奶。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

手,婦人,老婦人,老奶奶,皺紋,雙手,老婆婆,阿嬤,奶奶（圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO指出，哥哥是乩身、家裡也有在辦事，奶奶還沒離世的前一個辦事日，聖王公降駕下來說奶奶狀況很差，已經沒有機會了，然後開了一張符，要他們在奶奶離世入棺的時候，把這張符貼在棺材上。

原PO提到，聖王公說，奶奶魂魄沒人可以動，妙應仙妃要把奶奶帶在身邊修行，但也要奶奶願意，而且必須放下牽掛，才能好好跟著仙妃修行，「那時候仙妃都會要我們告訴奶奶，要放下人世間的情，不要有執著，快快跟著仙妃修行。」

「在奶奶圓滿之後的一段時間，有時候都會夢到奶奶」，原PO表示，夢裡的奶奶看起來很健康，狀態就像當初還沒有生病的樣子，住在一間透天厝裡，煮著飯跟她說「妹妹妳來了喔」。

▼原PO說，一直到今年，爺爺也離開了。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

▲老年,老人,阿公,爺爺,輪椅,生病,復健,照顧,長期照顧,居家照顧。（圖／翻攝自pixabay）

文中提到，直到最後一次，「我夢到奶奶抱著我哭，夢裡的奶奶一直哭一直哭，我也哭，我們兩個抱在一起哭。後來我請示我家神明，祂們說奶奶來跟我道別，她要離開了。」

原PO說，一直到今年，爺爺也離開了，在做總旬時，因爺爺心裡有事，所以一直擲不到三個聖杯，那時聖王公神尊有到靈堂外坐鎮，「哥哥對著神尊說，能否幫忙先圓滿結束，如果有事情，私下再處理。道長也跟爺爺說，有什麼話或是沒有完成的事，可以跟自家聖王公說，讓聖王公幫你處理。之後就連三聖杯⋯」

原PO回應網友的問題表示，「其實我現在想到那個夢境，心還是很酸，即便人有再多的情感，最終還是都有放下的那天，過程很痛，可是結果很美⋯」

根據《維基百科》介紹，廣澤尊王又稱保安廣澤尊王、郭聖王、翹腳仔神、聖王公，具有翹右腿、垂左腿的獨特形象；廣澤尊王生前是五代時期福建南安的一位牧童，蛻化成神，之後屢屢顯靈，成為南安當地的鄉土守護神，其信仰更從南安擴及台灣等整個閩南。而廣澤尊王與妙應仙妃是夫妻。

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