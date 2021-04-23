半路遇「白臉女」張大眼微笑！　他嚇軟腿：大白天別這樣

▲網友在一處民宅牆上目擊一張可怕人臉。（圖／翻攝自臉書「靈異公社」）



記者陳怡靜／綜合報導

有些人喜歡在自家窗戶張貼美美的海報，不但賞心悅目還能夠防曬，不過海報經年累月風吹雨淋日曬就會變得模糊、褪色，若是沒有拿掉恐怕會嚇到人。一名網友指出，經過一處民宅時，牆邊突然出現一張蒼白的人臉害他嚇慘，「大白天的請別這樣好嗎！？」照片一出網友們也驚呼，「好明顯的靈體」。

一名男網友在臉書社團「靈異公社」貼出兩張照片，只見他經過一處民宅，赫然發現有「人」正在朝他微笑，他嚇得直呼，「遠看嚇一跳，近看還好，大白天的請別這樣好嗎！？一副好像我等著您回來。」

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▲窗邊好像有人在對著你笑 。（圖／翻攝自臉書「靈異公社」）



仔細一看才發現，這「人臉」原來是一張女人照片，應該是長期在外經過風吹雨林日曬，照片早已斑駁，顏色也「走鐘」，只剩下一張微笑的人臉，乍看之下很容易讓人誤會。

▲仔細一看，原來是「她」在笑 。（圖／翻攝自臉書「靈異公社」）

貼文一出，立刻吸引網友議論紛紛，不少人也都被這張臉嚇到，「半夜看到真的會嚇屎」、「刷到這則貼文已經被嚇到了」、「黃昏晚上的時候真的會嚇到摔車」、「遠看近看我都怕」、「害我把手機掉進垃圾桶了啦」、「好明顯的靈體，甚至還有網友打趣的說，「這其實是防盜功能吧」、「感覺是故意貼的，要嚇小偷吧」。