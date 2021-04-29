搬新家「驚見牽亡2字」！女兒半夜狂哭　他求媽祖、觀音、城隍爺

▲原PO說，家中有兩個女飄。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

「當天看屋，開門時有一股很嗆的氣味，我咳了幾下…」一名男網友分享最近搬到新的租屋處，第一天搬完東西都已經晚間10時多，玩一下電腦，打字出現「牽亡」二字，沒多想就睡了。沒想到之後發現屋內有阿飄，他去問了觀音菩薩、城隍爺和媽祖，才化解這件事。

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，搬進來第二天，傍晚剩他一個人的時候，出現了怪聲音，馬上吸引他的注意，「隨後我就看到兩個女飄，但沒有來干擾我。」

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原PO表示，入住第三天去問觀音菩薩，確認是否租的地方有阿飄，確定是有後請求菩薩幫忙，但菩薩不肯，「要我跟祂們共存就好，再問是不是有什麼原因，祂們才會留在那邊」，獲得聖筊，但不是要復仇什麼的。

原PO接著找城隍爺幫忙，一樣先確認租的地方有阿飄，跟為什麼留在那邊，結果城隍爺跟觀音菩薩說的一樣，「然後我請求城隍爺幫忙祂們，城隍爺很爽快就答應了。」他認為，想必是有什麼冤情之類的吧？

▼原PO說，當天看屋，開門時有一股很嗆的氣味。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO指出，回到租屋處後指引祂們找城隍爺，就走了一個女飄；幾天後接老婆跟女兒過來住，他跟另一個女飄說，不要干擾女兒就好，結果第一天晚上，女兒就大哭，讓他想說可能是「喊敏」（台語，指作夢）。

原PO又跟女飄說別干擾女兒，結果女兒在入住第二天晚上，指著窗戶或奇怪的地方喊阿嬤，當然也是半夜大哭；第三天，他跑去媽祖廟請媽祖保祐女兒，「女兒有給媽祖當契子」。

原PO表示，結果凌晨5點多，女兒還是哭鬧，「隔天起來我就很火了，我說事不過三，今晚我女兒如果再哭鬧的話，我就不客氣了。結果那天後，我女兒半夜就沒再哭鬧了，不知道是被城隍爺帶走了，還是媽祖把祂帶去修了，或者是祂自己走了。」他寫道，總之沒事就好，靈異人生的路還很長，希望可以都迎刃而解。

對此，有網友好奇詢問原PO有陰影眼嗎，不然怎看得到女飄，怎麼跟神明說話？原PO回，不算是吧，不是只有陰陽眼才能看得到 ，還有「擲杯」問或通靈兩種方式。根據《教育百科》介紹，「牽亡」是民俗喪葬禮儀中，牽引亡魂的儀式。

▼原PO指出，「我請求城隍爺幫忙祂們，城隍爺很爽快就答應了。」圖為新竹都城隍廟。（示意圖／記者陳俊宏攝）

