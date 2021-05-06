高雄防疫升級！長庚取消探病　3醫學中心防疫措施一次看

▲諾富特染疫房務去過嘉義雞肉飯、阿里山！足跡遍及雲林、嘉義。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

華航、諾富特飯店群聚感染擴大！確診者足跡最遠遍及嘉義。為因應疫情變化，高雄長庚宣布，即日起全面取消探病，每床限定1人陪病；高雄榮總探病則採網路預約制；高醫維持每日1天探病，但須採實名制入院。

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▲高雄長庚即日起全面取消探病。（圖／高雄長庚官網）

高雄長庚表示，因應COVID-19疫情變化，即日起採取階段性防疫措施，全面取消探病（特殊醫療狀況視需求辦理），每床限定一人陪病；凡進醫院請務必攜帶健保卡或身分證件，一律過卡採實名制入院。

高雄榮總指出，即日起入院須配合實聯制登記，並出示健保卡、預約掛號單、檢查單等；進入醫院需事先在網路申請預約探病，若未事先申請，須配合查核身分證件實名登錄；家屬、照服員請持陪病證進入病房，每名住院病人探視人數限2名(含陪病者、照服員)。

▲▼高醫即日起入院需實名制登錄，探病仍維持每天1次。（圖／記者許宥孺翻攝）

高醫表示，即日起凡進醫院者，請務必攜帶健保卡或身分證，一律過卡採實名制入院；每天維持1次探病，不論任何病房，每名住院病人每次探病限制2名(具陪伴證者，含陪病者1名)，並採實聯制登記，落實詢問TOCC。

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