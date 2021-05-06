首張「太空之旅」機票拍賣！貝佐斯太空公司開放競標　7月20日啟航

▲貝佐斯的太空探索公司藍源（Blue Origin）宣布將公開拍賣「新謝帕德號」（New Shepard）火箭其中一個座位。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

亞馬遜創辦人貝佐斯的太空探索公司藍源（Blue Origin）宣布，將在7月20日啟動首趟載人太空任務，乘客們將搭著「新謝帕德號」（New Shepard）火箭穿越太空邊緣，並將公開拍賣其中一個座位給普通民眾，不過目前尚未公開賣票及公開票價資訊。



綜合外媒報導，藍源公司將舉辦火箭座位的秘密競標（買方競標時出價保密）至5月19日，參加者須提供額外的身分識別資訊，並且證明擁有比出價競標金額高1萬美元的存款，才能加入，預估競價可能飆升至5萬美元，從5月19日開始轉為公開競標，最終將在6月12日舉行最後的線上競標活動。

▲仰望「新謝帕德號」（New Shepard）的視角。（圖／路透）



新謝帕德號在先前試飛中曾達到逾100多公里或以上的高度，可以一次運載6名乘客飛越太空邊緣，客艙附有大面積窗戶讓乘客可一覽太空美景，並可在飛返地球前體演數分鐘無重力狀態，不過至今尚未運載過任何乘客，只有在沒有機組員的情況下試飛火箭和太空艙十多次，包括上個月在藍源公司位於德州沙漠的基地進行的一趟試飛。



從藍源公司在29日發布的49秒宣傳片中可見，貝佐斯開車跨越沙漠，前往現場勘查，而「新謝波德」號完成任務後，順利從空中緩緩降落至地面，周遭工作人員開心拍手歡呼。



據金融時報報導，若該趟航行成功，也會是首趟普通民眾飛越卡門線（Kármán line）到外太空的商用太空飛行。卡門線是國際航空聯合會（FAI)定義為外太空與地球大氣層的分界線，位於距離地表約100公里高空處。