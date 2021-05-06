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臉書「禁川普」干預言論自由？　共和黨批：超級政治行動

▲▼美國議員抗議科技公司干預政治言論自由。（圖／路透）

▲美國議員抗議科技公司干預政治言論自由。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

臉書的「川普禁令」邁入第5月，臉書獨立監督委員會（Oversight Board）5日宣布，1月6日起川普社交平台禁令是合理決策，但仍需重新評估有效期限，將在未來6個月內完成審查與決定。川普對此痛批，臉書行為是美國的恥辱，「人們不會容忍腐敗企業干預政治選舉。」

委員會聲明表示，川普利用社交媒體創造暴力網路環境，煽動並合法化示威者暴力行為，對此臉書在考量風險後，決定維持禁令。委員會卻透露，反對臉書「無限期」禁令，鼓勵其遵照處罰程序，規定恢復期限或永久禁止，將在未來幾個月做出明確決策。

川普回應說，「美國總統言論自由被剝奪，因為激進左翼分子懼怕真相，但總有一天真相會出現，遠遠比他們所想像的更強大、更強烈。」

共和黨德州參議員克魯茲（Ted Cruz）表示，聯邦法規應要求網路公司保持「中立」，不該干預政治言論自由。共和黨籍佛羅里達州上周也通過新法案，懲處曾干預選舉候選人言論的公司，處以每日高達25萬美元罰款。眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）推特抗議，臉書監督委員會是民主黨的「超級政治行動組織」（Super PAC），已不是言論自由平台，將所有保守派官員陷於危險。

民主黨眾議員霍耶（Steny Hoyer）則支持臉書決策，「臉書不是公開場合，他們有權利拒絕傳遞負面訊息」，但也社交網路也應該法規修改，防範危險分子將社交平台「武器化」。

數百名川普支持者1月6日闖入國會，暴力抗議即將上任拜登總統，試圖擾亂國會計票工作，造成多名傷員以及5名死亡。川普在臉書上回應支持示威者，「我知道你們的痛苦」、「我們的選舉被偷走」等發文，當日遭到臉書刪除貼文，並限制帳戶。

臉書於2020年創立監督為員會，調查刪除或具爭議性停權決定，成員包括律師、學者、記者、前丹麥首相等非相關人員，希望能減少平台與民眾的負面摩擦。

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