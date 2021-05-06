成功國宅染疫…第一時間沒收到居檢資訊！柯文哲批中央「製造恐慌」

▲成功國宅染疫，柯文哲：北市第一時間並沒有居檢者的資訊。（圖／資料照）

記者閔文昱／台北報導

華航、諾富特飯店群聚感染擴大！確診者足跡遍佈雙北，引發雙北市民擔憂，外傳有華航機師住在北市成功國宅，一家確診後全被帶走，但指揮中心公布的足跡卻未看到國宅地區，事後指揮中心才證實，該個案為上週確診的1102華航機師。對此，台北市長柯文哲就在臉書評論，事發前台北市政府並沒有這名居檢者的資訊，「中央、地方訊息不同步、導致時間差，製造了恐慌。」

柯文哲5日在臉書發文，表示無論面對市政或疫情，都應該公開透明。在去年疫情一開始時，他就主張檢疫所、防疫旅館等資訊應盡量公開，即便當時受到了不少抨擊，不過在經過了一年後他還是抱持著相同主張，「因為公開透明的資訊有助於防疫。」

▲柯文哲在臉書安撫民眾，另外也呼籲中央應公開資訊。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

柯文哲指出，這2天台北國宅傳出有確診者，但在病例確診之前，台北市政府並沒有這名居檢者的資訊，「因為，現行的防疫規範非常弔詭；航空從業人員名單在交通部，外國移工在勞動部，外國留學生在教育部，當地縣市政府反而沒有這些特殊身分、需要居檢者的名單。」然而直到這些人確診後，地方衛生局才會收到中央的通知，進一步進行清消或疫調。中央地方訊息如此不同步、導致時間差，才是製造恐慌的主因。

柯文哲安撫民眾，台北市環保局、衛生局一接到中央通報確診個案後，就會立刻到當地疫調消毒，而這名確診者返國後就進行居家檢疫，他的家庭成員也沒有出門，有與社區隔絕。

柯文哲也呼籲中央，這種多部門造成的管理混亂一定要解決，居檢名單、足跡資訊應盡可能讓地方政府同步，「航空從業人員的檢疫若要不同，就要有完整的規範，不可雙標。面對問題，才能解決問題，防堵疫情尊重專業，不要用政治干擾專業！」

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