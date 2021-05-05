傳染病專家注射「2劑輝瑞疫苗」　不敵印度變種病毒過世

▲美國印度裔傳染病學家接種了2劑輝瑞疫苗，還是染疫過世。（圖／翻攝自自羅格斯大學醫學院網頁njms.rutgers.edu）



記者林彥臣／綜合報導

美籍印度裔的傳染病學專家卡比拉（Rajendra Kapila），接種了2劑輝瑞疫苗（Pfizer）之後，仍然不敵新冠肺炎（COVID-19）印度變種病毒，在3日染疫過世，享壽81歲。

媒體網站Latestnewssouthafrica.com報導，消息人士透露，卡比拉生前因為要照顧生病的岳父，返回印度北方邦（ Uttar Pradesh 加茲阿巴德市（Ghaziabad）雖然先接種了2劑輝瑞疫苗，還是不敵印度變種病毒。

卡比拉在印度德里大學（University of Delhi）獲得醫學學士學位，1973年移民美國並持續進行研究，主要專精於愛滋病領域，並參與創建了紐澤西州傳染病學會。

▲輝瑞疫苗疫苗有效性達95%，還是不敵印度變種病毒。（資料照／路透）



在新冠疫情爆發後，卡比拉也進行了很多研究，並在去年6月做過有關利用抗體治療新冠肺炎的演講。

輝瑞疫苗屬於mRNA疫苗，三期臨床試驗最終數據顯示，疫苗有效性達95%，且在65歲以上成年人中的有效率為94%以上，但目前尚不清楚卡比拉染疫的具體情況。

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