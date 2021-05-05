　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他染疫遭全村遺棄慘死！女兒餵水「母竟拖走制止」…心碎影片曝光

▲▼ 印度爸爸染疫，女兒想餵水卻被媽媽阻止。（圖／翻攝自Twitter／@AkhilAgeer）

▲ 女兒想上前餵水，卻被媽媽從後阻止。（圖／翻攝自Twitter／@AkhilAgeer）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度第二波新冠疫情肆虐，5日通報單日38.2萬人確診，死亡悲劇不斷上演。安德拉邦一段影片近來在網路上瘋傳，其中一名在外地工作的男子返鄉，卻因染疫被堵在老家的村莊外。女兒心痛地想餵虛弱的父親喝幾口水，但母親深怕被傳染，不斷阻止她，而這名父親不久後不幸過世。

《新德里電視台》（NDTV）4日報導，這起事件發生於安德拉邦斯里卡庫拉姆市，50歲男子奈杜（Asiri Naidu）平常在維傑亞瓦達市工作，確診後回到家鄉，但不被允許進入村莊，更別說自家門口，只能待在村外的茅草屋內。

影片中可見，垂死的奈杜癱倒在地，戴著口罩的妻子提著一瓶水站在遠處，不敢靠近。他17歲的女兒搶過母親手中的水，上前走近父親，不顧母親在她背後制止，將水倒在手中後蹲下，試圖餵入父親口中。此時奈杜有了動靜，妻子嚇得馬上將女兒拖走。少女接著伸手拉動父親的右手，但奈杜早已奄奄一息，讓她難過地將手上的水瓶一丟，哭倒在地，被母親拉走後仍不停哭泣。

當地媒體指出，這段約90秒的畫面顯然是由村民拍攝，全程並無上前幫忙。這名村民透露，由於醫院沒有床位，奈杜不久後去世。

卸妝兼保養！　植村秀潔顏油3款任選只要1530

ET快訊
中央大學男女「貼窗喘息」！影片瘋傳　校長寫公開信：我們一起下
女星喝醉打賭閃婚陌生人　挺過尪流連酒店…升格4寶媽
喝1罐不夠？美髮師撞殺黃暐瀚母後　13分鐘內「1+4買5罐」
快訊／黃暐瀚臉書悲痛發聲：「不痛了，媽媽」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

鱷魚闖民宅！女警掏「神器」對決　一棒甩回老家

中國漁船步步進逼白翎島！　南韓退將：北京想「完全控制」黃海

他染疫遭全村遺棄慘死！女兒餵水「母竟拖走制止」…心碎影片曝光

外媒：拜登政府擬修投資禁令　「具解放軍背景」中企可望獲准上市

日本少子化加劇！兒童人口占比連續47年下跌　11.9%創歷史新低

韓男借不到25元…惱羞氣炸！　竟「當街亮刀」狂刺路人胸腹致死

最勵志減肥！368公斤男「怕做愛壓死老婆」　3年狂瘦270公斤

2月大嬰病逝後確診！慘遭無良爸媽丟包　屍體至今無人領回

長賜號日本船東上訴被駁！　埃及法院維持裁定「禁止離境」

比爾蓋茲是為「她」離婚？美女翻譯「王喆」登熱搜...現身回應了

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

潑蟑5煞「教訓餐廳老闆」1500萬債　犯案後才知現場都是警察：完蛋了

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

是元介撇分手！溫馨接送李千那　被跟拍有疙瘩「連換3區約會」

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

鱷魚闖民宅！女警掏「神器」對決　一棒甩回老家

中國漁船步步進逼白翎島！　南韓退將：北京想「完全控制」黃海

他染疫遭全村遺棄慘死！女兒餵水「母竟拖走制止」…心碎影片曝光

外媒：拜登政府擬修投資禁令　「具解放軍背景」中企可望獲准上市

日本少子化加劇！兒童人口占比連續47年下跌　11.9%創歷史新低

韓男借不到25元…惱羞氣炸！　竟「當街亮刀」狂刺路人胸腹致死

最勵志減肥！368公斤男「怕做愛壓死老婆」　3年狂瘦270公斤

2月大嬰病逝後確診！慘遭無良爸媽丟包　屍體至今無人領回

長賜號日本船東上訴被駁！　埃及法院維持裁定「禁止離境」

比爾蓋茲是為「她」離婚？美女翻譯「王喆」登熱搜...現身回應了

大立光4月營收降15％　五月更差Q2恐難轉正

獨／撞死黃暐瀚母喝酒壓驚　法官：防刑責少5年3方向蒐證心機男

劉劭威「叫上來就是要用」　洪總評初登板：球質重敢對決

中央大學男女「貼窗喘息」！影片瘋傳　校長寫公開信：我們一起下車

中壢區後備軍人輔導中心拜會市議會　透露曾受命支援口罩製作

刊登半導體人才赴陸職缺即刻開罰　裁罰標準將召開跨部會會議

買10元飲料嫌店員態度差！男子氣炸發文公審　影片曝光風向一面倒

香奈兒超迷你唇扣、口袋包太夢幻！「早春度假秀」亮點一次看

太魯閣號肇事元兇李義祥　民進黨中執會今開除黨籍

LINE全球海外最大總部在台灣！直擊4公尺熊大住進3000坪辦公室

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天 見鏡頭緩慢舉左手打招呼：嗨伊

國際熱門新聞

大量市民目擊「UFO降落」！　外星人有30公分

交往知名AV女優！　36歲男半年後崩潰分手

慎！炸魚噴蟲！油鍋滋滋響：可以加菜

鼻子大＝陰莖大？日研究：是真的

比爾蓋茲是為「她」離婚？美女翻譯「王喆」回應了

台女紐約遇襲影片曝光　遭人持鐵鎚砸頭

蓋茲分產！500億台幣股票轉給前妻

她獨坐11樓窗外！　勇消垂降「飛踢失誤」下場曝

台留學生在美遭人鐵槌攻擊！頭部重傷縫7針

地球將陷3天黑暗！時間旅人曝光確切日期

比利時小農「搬石碑」意外吞掉法國領土！

比爾蓋茲爆婚後每年和前女友海灘度假

行兇前演練8次！越南女爆「毒殺金正男」內幕

中大使館PO諷美漫畫　竟誤踩以色列地雷

更多熱門

相關新聞

2月大嬰病逝後確診！遭父母丟包　屍體無人領

2月大嬰病逝後確診！遭父母丟包　屍體無人領

印度一名2個月大的嬰兒因為患有心臟疾病，2日被送往醫院接受診治，然而最後仍因搶救不及，在送院後的數個小時內病逝，然而該名嬰兒隨後被驗出感染新冠肺炎，院方得知後雖緊急要求其父母也接受篩檢，但卻遭拒。據悉，兩人為了怕被感染，甚至馬上逃離醫院，還拒接院方來電，並將孩子的遺體直接丟包給醫院。

21師生滯留印度　教育部：可寄防疫物資

21師生滯留印度　教育部：可寄防疫物資

大阪3患者等嘸病床在家死亡！還有3300人在排隊

大阪3患者等嘸病床在家死亡！還有3300人在排隊

染疫機師、空姐違規去酒吧　華航回應

染疫機師、空姐違規去酒吧　華航回應

英媒：G7外長會議印度代表團2人確診

英媒：G7外長會議印度代表團2人確診

關鍵字：

世界疫情2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19印度疫情印度

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李國毅宣布結婚！曝和愛妻19歲就交往

台中美髮師酒駕撞死7旬婦！死者是「黃暐瀚母親」

曹佑寧校花女友「路邊背後熊抱」全被拍！

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

快訊／張立昂認了「對女大生有好感」

雞頭開300萬天價！女網紅下海只賺20萬翻臉怒告

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

大量市民目擊「UFO降落」！　外星人有30公分

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

新房層高「縮水」僅1.3公尺　屋主：只能跪下

交往知名AV女優！　36歲男半年後崩潰分手

酒駕撞殺黃暐瀚媽　美髮師正面照曝光

電梯遭貼紙條！他下班驚見超嗆留言

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！
莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面