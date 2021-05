他染疫遭全村遺棄慘死！女兒餵水「母竟拖走制止」…心碎影片曝光

▲ 女兒想上前餵水,卻被媽媽從後阻止。(圖/翻攝自Twitter/@AkhilAgeer)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度第二波新冠疫情肆虐,5日通報單日38.2萬人確診,死亡悲劇不斷上演。安德拉邦一段影片近來在網路上瘋傳,其中一名在外地工作的男子返鄉,卻因染疫被堵在老家的村莊外。女兒心痛地想餵虛弱的父親喝幾口水,但母親深怕被傳染,不斷阻止她,而這名父親不久後不幸過世。

《新德里電視台》(NDTV)4日報導,這起事件發生於安德拉邦斯里卡庫拉姆市,50歲男子奈杜(Asiri Naidu)平常在維傑亞瓦達市工作,確診後回到家鄉,但不被允許進入村莊,更別說自家門口,只能待在村外的茅草屋內。

Daughter Tried to Save Father till Last Seconds by pouring water in his mouth.

Asiri (44) a daily wage worker in #Vijayawada Died in front of the Family due to #COVID19. pic.twitter.com/Ic8lbYmnAa