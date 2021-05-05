患者等嘸病床在家死亡！大阪醫療崩潰...還有3300人排隊等住院

▲大阪醫護人力與病床陷入緊繃，無法負荷每日持續上漲的新增確診數。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本大阪疫情嚴峻，如今醫療系統更是陷入緊繃，由於醫護人手與重症病床不足，有高達3300人仍在排隊等待住院。而大阪4日新增884例確診、20死，其中就有3人是因為等不到床位在家中或是療養機構病逝。此外，大阪目前的重症病床使用率已經超過99%。

根據《日本放送協會》報導，大阪如今成為日本疫情第一重災區，就連知事吉村洋文也直言，倘若疫情持續擴大，想要如期解除緊急事態宣言，有一定難度。

▲第一線的醫護人員必須穿上重重防護。（圖／達志影像／美聯社）



大阪4日新增884例確診、20人死亡，其中卻有3人是因為等不到住院床位，而在家中病情急速惡化病逝。據悉，有2人是在家中隔離，1人是在療養機構隔離，3人皆為超過70歲的高齡患者。

根據《讀賣新聞》報導，大阪4日的住院率只有10%，也就是說10人中只有1人能夠住院。大阪的住院病患截至4日為止一共為2051人，然而卻還有3300人因為沒有病床仍在苦苦排隊等待住院，另有1800人則是在療養機構等待住院名額，此外也有超過1萬3000人只能在家中療養。

日本醫療法人協會會長加納繁照表示，目前大阪府內的各家醫院已經依照醫護人力的最大限度接收病患，所以真的沒有任何餘力再收治更多的病患了。而他本人的醫院也在日本爆發第三波疫情的1月，就增加4個病床位，並將醫護人員維持在30至40人的體制。

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